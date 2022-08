FC Porto e Sporting arrancam em Madrid e Frankfurt, Benfica recebe Maccabi

Entornointeligente.com /

FC Porto e Sporting vão iniciar a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol com visitas a Atlético de Madrid e Eintracht Frankfurt, respetivamente, enquanto o Benfica vai receber o Maccabi Haifa.

De acordo com o calendário da prova divulgado no site oficial a UEFA, os encarnados serão a primeira das três equipas portuguesas a entrar em campo na primeira jornada, em 6 de setembro, às 20.00 (hora de Lisboa), no Estádio da Luz, diante dos israelitas, para o grupo H.

No dia seguinte, em 7 de setembro, o Sporting visita o Eintracht Frankfurt para o grupo D, às 17.45, e o FC Porto joga no reduto do Atlético de Madrid, às 20.00, para o grupo B.

Subscrever Na segunda jornada, os leões voltam a jogar à mesma hora, mas na receção aos ingleses do Tottenham, em 13 de setembro, no mesmo dia em que os dragões serão anfitriões dos belgas do Club Brugge, a partir das 20.00. Já o Benfica visitará a Juventus em 14 de setembro, às 20.00.

Em 4 de outubro, o Sporting desloca-se a França, para defrontar o Marselha (17:45), para a terceira ronda, e o FC Porto recebe os alemães do Bayer Leverkusen (20:00). O Benfica jogará no dia seguinte, em 5 de outubro, com uma receção aos franceses do Paris Saint-Germain (20:00).

As ‘águias’ visitam os campeões gauleses na quarta jornada, em 11 de outubro (20:00), antes de receberem a Juventus, em 25 de outubro (20:00), e terminarem a fase de grupos com a visita ao Maccabi Haifa, em 2 de novembro (20:00).

Por seu lado, o FC Porto vai a Leverkusen na quarta ronda, em 12 de outubro (20:00), visita o Club Brugge em 26 de outubro (17:45) e fecha a participação no grupo B em 1 de novembro, no Estádio do Dragão, diante do Atlético de Madrid (17:45).

Já o Sporting defrontará o Marselha, no Estádio José Alvalade, em 12 de outubro (20:00), para a quarta ronda, vai a Londres defrontar o Tottenham em 26 de outubro (20:00) e na derradeira jornada do grupo D recebe o Eintracht Frankfurt, em 1 de novembro (20:00).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.

Calendário da Champions JORNADA 1 (terça-feira, 6 setembro)

Dínamo Zagreb-Chelsea (17.45)

Borussia Dortmund-FC Copenhaga (17.45)

RB Salzburgo-AC Milan

Celtic-Real Madrid

RB Leipzig-Shakhtar Donetsk

Sevilha-Manchester City

Paris SG-Juventus

Benfica-Maccabi Haifa

(Quarta-feira, Setembro 7)

Ajax-Rangers (17.45)

Eintracht Frankfurt-Sporting (17.45)

Nápoles-Liverpool

Atlético de Madrid-FC Porto

Club Brugge-Bayer Leverkusen

Barcelona-Viktoria Plzen

Inter Milão-Bayern Munique

Tottenham-Marselha

JORNADA 2 (terça-feira, 13 Setembro)

Viktoria Plzen-Inter Milão (17.45)

Sporting-Tottenham (17.45)

Liverpool-Ajax

Rangers – Nápoles

FC Porto – Club Brugge

Bayer Leverkusen – Atlético de Madrid

Bayern Munique – Barcelona

Marselha – Eintracht Frankfurt

(quarta-feira, 14 setembro)

AC Milan – Dínamo Zagreb (17.45)

Shakhtar Donetsk – Celtic (17.45)

Chelsea – RB Salzburgo

Real Madrid – RB Leipzig

Manchester City – Borussia Dortmund

FC Copenhaga – Sevilha

Juventus – Benfica

Maccabi Haifa – Paris SG

JORNADA 3 (terça-feira, 4 outubro)

Bayern Munique – Viktoria Plzen (17.45)

Marselha – Sporting (17.45)

Liverpool – Rangers

Ajax – Nápoles

FC Porto – Bayer Leverkusen

Club Brugge – Atlético de Madrid

Inter Milão – Barcelona

Eintracht Frankfurt – Tottenham

(quarta-feira, 5 outubro)

RB Salzburgo – Dínamo Zagreb (17.45)

RB Leipzig – Celtic (17.45)

Chelsea – AC Milan

Real Madrid – Shakhtar Donetsk

Manchester City – FC Copenhaga

Sevilha – Borussia Dortmund

Juventus – Maccabi Haifa

Benfica – Paris SG

JORNADA 4 (terça-feira, 11 outubro)

FC Copenhaga – Manchester City (17.45)

Maccabi Haifa – Juventus (17.45)

Dínamo Zagreb – RB Salzburgo

AC Milan – Chelsea

Shakhtar Donetsk – Real Madrid

Celtic – RB Leipzig

Borussia Dortmund – Sevilha

Paris SG -v Benfica

(quarta-feira, 12 outubro)

Nápoles – Ajax (17.45)

Atlético de Madrid – Club Brugge (17.45)

Rangers – Liverpool

Bayer Leverkusen – FC Porto

Barcelona – Inter Milão

Viktoria Plzen – Bayern Munique

Tottenham – Eintracht Frankfurt

Sporting – Marselha

JORNADA 5 (terça-feira, 5 outubro)

RB Salzburgo – Chelsea (17.45)

Sevilha – FC Copenhaga (17.45)

Dínamo Zagreb – AC Milan

Celtic – Shakhtar Donetsk

RB Leipzig – Real Madrid

Borussia Dortmund – Manchester City

Paris SG – Maccabi Haifa

Benfica – Juventus

(quarta-feira, 27 outubro)

Club Brugge – FC Porto (17.45)

Inter Milão – Viktoria Plzen (17.45)

Nápoles – Rangers

Ajax – Liverpool

Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen

Barcelona – Bayern Munique

Tottenham – Sporting

Eintracht Frankfurt – Marselha

JORNADA 6 (terça-feira, 1 novembro)

FC Porto – Atlético de Madrid (17.45)

Bayer Leverkusen – Club Brugge (17.45)

Liverpool – Nápoles

Rangers- Ajax

Bayern Munique – Inter Milão

Viktoria Plzen – Barcelona

Sporting – Eintracht Frankfurt

Marselha – Tottenham

(quarta-feira, 2 novembro)

Real Madrid – Celtic (17.45)

Shakhtar Donetsk – RB Leipzig (17.45)

Chelsea – Dínamo Zagreb

AC Milan – RB Salzburgo

Manchester City – Sevilha

FC Copenhaga – Borussia Dortmund

Juventus – Paris SG

Maccabi Haifa – Benfica

