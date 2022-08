FBI faz buscas na casa de Trump na Florida

Entornointeligente.com /

Donald Trump revelou esta segunda-feira que a sua casa em Mar-a-Lago, Palm Beach, no estado da Florida, foi alvo de uma «rusga» de agentes do FBI.

«Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não era necessária nem apropriada», disse em comunicado o antigo Presidente dos Estados Unidos.

Num extenso comunicado em que reclama estar a ser vítima de perseguição, Donald Trump sublinhou que a busca foi não foi anunciada e diz que esta é uma acção como «nunca aconteceu» a um Presidente norte-americano.

«Até arrombaram o meu cofre», acusa o republicano.

O jornal The New York Times , que falou com duas fontes próximas da investigação,​ avança que a busca se centrou em caixas de material que Trump terá levado com ele para as suas propriedades depois de abandonar a Casa Branca. Segundo as fontes, as caixas conteriam várias páginas de documentos confidenciais.

Em Fevereiro deste ano, foi anunciado que os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos tinham recuperado 15 caixas de documentos e outros itens da casa de Trump em Mar-a-Lago. Todo esse material deveria ter sido entregue pelo ex-Presidente quando abandonou a Casa Branca, mas Trump só o fez quando foi ameaçado de consequências caso não cumprisse a lei.

O Politico lembra que um mandado de busca executado exigiria a assinatura de um juiz federal, que emitiria o mandado com base em provas de um potencial crime.

