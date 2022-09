FBI encontró en casa de Trump documento sobre armas nucleares de otro país

Entornointeligente.com /

El FBI encontró durante su registro en la casa que el expresidente Donald Trump tiene en Florida un documento que describe las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares, publica este miércoles The Washington Pos t. El documento se encontró en el registro de la residencia y el club privado del expresidente republicano de Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el centro de la costa atlántica de Florida, el pasado mes de agosto, señala el diario, que cita como fuentes a personas familiarizadas con el asunto. Para el rotativo, este hallazgo viene a confirmar las preocupaciones que existen en el servicio de inteligencia de EEUU sobre el material clasificado que supuestamente estaba escondido en la propiedad de Trump. Algunos de los documentos incautados detallan operaciones ultrasecretas de EEUU tan estrechamente protegidas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional ni siquiera las conocen, precisa el rotativo. Solo el presidente, algunos miembros de su gabinete o un funcionario cercano a este órgano podrían autorizar a otros funcionarios gubernamentales acceder a los detalles de estos programas secretos, según personas familiarizadas con el registro, que hablaron bajo condición de anonimato. Los documentos sobre operaciones tan altamente secretas requieren autorizaciones especiales para acceder a ellos y, a algunos de ellos, solo tienen acceso un grupo de personas, se guardan bajo llave, casi siempre en una instalación de información compartimentada segura y con un oficial de control designado para vigilar cuidadosamente su ubicación. Pero dichos documentos estuvieron almacenados en Mar-a-Lago, «con una seguridad incierta más de 18 meses» después de que Trump dejara la Casa Blanca , subraya The Washington Post . Tras meses de intentos, según documentos judiciales del gobierno, el FBI recuperó más de 300 documentos clasificados de Mar-a-Lago este año: 184 en un conjunto de 15 cajas enviadas a la Administración Nacional de Archivos y Registros en enero, 38 más entregados por un abogado de Trump a los investigadores en junio, y más de 100 documentos adicionales descubiertos en una búsqueda aprobada por un tribunal el 8 de agosto pasado. Fue en este último lote de secretos gubernamentales recuperados, dijeron las personas familiarizadas con el asunto, donde se encontró la información sobre la preparación de defensa nuclear de un gobierno extranjero. Las fuentes no identificaron al gobierno extranjero en cuestión, no dijeron dónde se encontró el documento en Mar-a-Lago ni ofrecieron detalles adicionales sobre una de las investigaciones de seguridad nacional considerada de las más delicadas que ha ejecutado el Departamento de Justicia. The Washington Post recuerda que había informado anteriormente de que los agentes del FBI que registraron la casa de Trump buscaban, en parte, documentos clasificados relacionados con armas nucleares. Después de que se publicara la información, Trump la comparó en las redes sociales con una serie de investigaciones gubernamentales anteriores sobre su conducta. «El tema de las armas nucleares es un engaño, al igual que Rusia, Rusia, Rusia fue un engaño, los dos juicios políticos fueron un engaño, la investigación de Mueller fue un engaño y mucho más. Las mismas personas sórdidas involucradas», escribió, y luego sugirió que los agentes del FBI podrían haber dejado pruebas en su contra. El Gobierno estadounidense había requerido de forma reiterada a Trump que si se había llevado de la Casa Blanca documentos clasificados los entregase, pero el entorno del expresidente respondió con evasivas.

LINK ORIGINAL: Efecto Cocuyo

