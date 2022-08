FBI allana la mansión de Donald Trump de Mar-a-Lago, en Florida

Entornointeligente.com /

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que agentes del FBI, la Oficina Federal de Investigación, han entrado para practicar un registro en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

Trump está inmerso en varios casos judiciales. Está bajo el escrutinio del Departamento de Justicia por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020 y hace unos meses surgieron sospechas de que se había llevado a Mar-a-Lago documentos oficiales clasificados como secretos.

El registro, según dos fuentes familiarizadas con la investigación que cita The New York Times, parece centrarse precisamente en el material que Trump se había llevado a Mar-a-Lago después de abandonar la Casa Blanca y que podría incluir cajas con documentos clasificados. Trump tardó meses en devolver 15 cajas con documentos que le habían sido reclamadas por los Archivos Nacionales. El registro cuenta con orden judicial, como es preceptivo, según The Washington Post.

Ni el FBI ni el Departamento de Justicia, del que depende, han dado explicaciones sobre la actuación. Ha sido el propio Trump el que ha asegurado a través de un comunicado, que su casa «está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI». «Nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de Estados Unidos», ha escrito Trump. Algo así, ha añadido, «solo podría suceder en países rotos del Tercer Mundo».

«Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada», afirma Trump, que añade: «Se trata de una mala praxis de la fiscalía, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que no quieren desesperadamente que me presente a la presidencia en 2024, sobre todo a raíz de las últimas encuestas, y que igualmente harán cualquier cosa para detener a los republicanos y a los conservadores en las próximas elecciones de mitad de mandato».

