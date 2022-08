Entornointeligente.com /

FBI: Alec Baldwin apretó el gatillo Agosto 14, 2022 por J.C Un informe forense del FBI concluyó que el arma que manipulaba el actor Alec Baldwin y que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins el pasado 21 de octubre no pudo accionarse sin jalar el gatillo. Baldwin ha negado sistemáticamente haber apretado el gatillo de la pistola, que debía estar cargada con balas falsas, pero un nuevo informe ha concluido que el revólver de calibre 45 Colt utilizado en el set de filmación de la película Rust no se pudo disparar sin que se apretara el gatillo.

