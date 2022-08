FBC Melgar: Jugadores ilusionados con llegar a la final de la Sudamericana

Entornointeligente.com /

El goleador y capitán del equipo, Bernardo Cuesta, se mostró convencido de la capacidad del plantel en que darán lo mejor de cada uno de ellos para sacar un resultado importante la cual calificó como un primer paso hacía la final. «Venimos en busca de algo importante, un resultado positivo. Nos preparamos para este encuentro. Cada partido y entrenamiento hay que seguir mejorando, tenemos un reto difícil pero no imposible. Será un partido cerrado, muy detallista y hay que equivocarse lo menos posible», indicó el jugador argentino a su llegada a la ciudad de Quito. Sobre el rival ecuatoriano que ya sabe lo que es levantar la Copa Sudamericana en el 2019, manifestó que se trata de un rival complicado, pero que Melgar tiene las armas suficientes para conseguir buenos resultados. «Es una instancia que a todos nos ilusiona y sabemos que no será fácil. Son dos partidos donde no hay que equivocarse lo menos posible, buscamos dar el primer paso. De hecho será complicado como todo partido de Copa, Independiente es un rival que juega bien, tiene claro lo que quiere y debemos trabajar el partido». Por su parte, el volante Jean Pierre Archimbaud, señaló que tienen la ilusión intacta de lograr un buen resultado a domicilio, y poder cerrarlo en Arequipa. «Nos toca jugar ante un gran rival, pero sabemos de nuestras virtudes, sabemos cómo hacerle daño. Partimos con mucha humildad, con muchas ganas y con la ilusión intacta, sabiendo que son dos partidos», comentó. Archimbaud no dudó en expresar que el conjunto «rojinegro» cuenta con la capacidad para hacerle frente a cualquier rival sin sentirse menos. «Hay que hacer un partido muy inteligente el miércoles, y Dios mediante poderlo cerrar en casa. El Melgar demostró que tiene nivel y la capacidad para pelearle a cualquier equipo y esta vez no será la excepción», concluyó. Sin duda, el FBC Melgar se enfrentará a uno de los rivales más complicados de esta competición, un equipo que posee un título de Copa Sudamericana, ganada en el 2019 además, fue subcampeón de la Copa Libertadores 2016 y de la Recopa Sudamericana 2020. En el torneo local ha sido campeón de la Serie A de Ecuador 2021. El partido de vuelta se jugará el miércoles 7 de setiembre, a las 19:30 horas, en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 1 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes, situado en Córdoba, Argentina. ???? ¡La agenda de las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana ! Así se jugarán los partidos de ida. #LaGranConquista pic.twitter.com/k8Ncy6LzYw

— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 29, 2022 ??? Estas fueron las mejores atajadas en los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana . ?? ¿Con cuál te quedas? #LaGranConquista pic.twitter.com/3WrKIjlfGA

— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2022 (FIN) JSO Publicado: 30/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com