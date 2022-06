Favorito Mo Donegal gana Belmont Stakes

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK — Mo Donegal terminó primero y la potranca Nest fue segunda, lo que le dio al entrenador Todd Pletcher un resultado de 1-2 en el Belmont Stakes el sábado para su sexta victoria en una carrera de la Triple Corona.

Donegal recorrió la pista de 1.5 millas en 2 minutos, 28.28 segundos, por delante de Nest y Skippylongstocking.

AP Photo/Frank Franklin II Pletcher ganó el Belmont Stakes por cuarta vez, después de Rags to Riches en 2007, Palace Malice en 2013 y Tapwrit en 2017.

Mo Donegal venció a un campo abierto de ocho caballos sin un claro favorito: We the People, un monstruo en el barro, abrió en 2 a 1 en medio de un pronóstico lluvioso, pero llegó en 7 a 2 en el tiempo de carrera cuando las lluvias aguantaron.

Mo Donegal entró por la puerta como favorito en las apuestas con 5 a 2. We the People lideró durante gran parte de la carrera, pero Mo Donegal y el jinete Irad Ortiz Jr. se hicieron cargo al salir de la curva final. Es la segunda vez que Ortiz gana el Belmont Stakes, ya que se consagró también en 2016 con Creator.

MO MO MO DONEGAL runs away with the Belmont Stakes presented by @nyrabets ! @iradortiz pic.twitter.com/FhPHpSQUVx

— Belmont Stakes (@BelmontStakes) June 11, 2022 «Lo único que le dije a Irad es que sea paciente», dijo Pletcher. «Creo que tienes el mejor último cuarto de cualquier caballo en la carrera».

Rich Strike, un sorprendente ganador del Kentucky Derby con probabilidades de 80 a 1, fue sexto después de que el propietario Rick Dawson y el entrenador Eric Reed lo sacaron del Preakness con la vista puesta en Belmont. Rich Strike fue el primer ganador sano del Derby en saltarse a Pimlico desde 1985.

Reed dijo que el equipo alentó al jinete venezolano Sonny León a intentar empujar a Rich Strike desde el exterior, pero el caballo siguió tratando de volver a entrar, donde hizo una carga tardía más allá de los 19 caballos para ganar en Churchill Downs.

«Creo que acabamos de cometer un error táctico», dijo Reed.

Al igual que Rich Strike, Mo Donegal estuvo al final del grupo en el Derby, pero el potro no tuvo suficiente patada en Churchill Downs. La encontró el sábado, ganando la edición número 154 de la carrera de $1.5 millones.

«Para ser honesto contigo, teníamos un poco de confianza al entrar a la carrera de hoy», dijo el director ejecutivo de Donegal Racing, Jerry Crawford. «Cuando se dirigió a casa, pensé, olvídalo. Sé que Todd pensó que podría obtener un último cuarto de milla fuerte, y seguro que lo hizo».

Es el cuarto año consecutivo en que tres caballos diferentes ganan las carreras de la Triple Corona, una novedad en el deporte desde 1926-29.

La carrera marcó un regreso a la forma para el propio Belmont después de que el Stakes de 2020 se cerró al público debido a la pandemia y el evento de 2021 se limitó a 11,238 espectadores por restricciones de virus.

La capacidad se limitó nuevamente, esta vez a 50,000, debido a problemas de congestión derivados de la arena recién construida al lado para los New York Islanders de la NHL. Aún así, los fanáticos se amontonaron en los vagones del Long Island Rail Road y le dieron vida a la vía de 117 años con sombreros florales, trajes de color pastel y el inconfundible almizcle de la bebida y los cigarros.

Aún así, las gradas no estaban tan llenas como cuando los terrenos albergaron a 120,139 fanáticos en 2004. No es una gran sorpresa, dado el inestable pronóstico del tiempo y la falta de un contendiente a la Triple Corona.

El campo también era escaso. Ningún caballo corrió las tres etapas de la Triple Corona este año, lo que aumenta la preocupación de que tres carreras en cinco semanas puedan ser un cronograma demasiado apretado para mantener a los caballos saludables.

El ganador del Preakness, Early Voting, fue dejado de lado, probablemente para prepararse para el Travers Stakes de $1.25 millones en el hipódromo de Saratoga el 27 de agosto. Epicenter, el subcampeón en el Kentucky Derby y Preakness, también se saltó el Belmont.

En el Acorn de $500,000 para potrancas de 3 años, Matareya logró una victoria por 6 1/4 cuerpos. La favorita Echo Zulu fue dada de baja por consejo del veterinario de la pista.

Entrenada por Brad Cox y montada por Flavien Prat, Matareya ($2.60) corrió la milla en 1:35.77, ganando por quinta vez en ocho carreras.

Flightline, muy favorecido, bajó un paso lento, superó un problema de tráfico temprano y logró una victoria por seis cuerpos en la Milla Metropolitana Hill ‘N’ Dale de $1 millón.

La victoria mantuvo invicto al potro Tapit de 4 años en cuatro aperturas en su carrera. Este fue el primero que no ganó por dos dígitos.

Flightline ($2.90) también fue montado por Prat y entrenado por John Sadler.

