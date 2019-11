Favorita Sentencia en el inicio del Pool de Cinco

Entornointeligente.com /

La nativa de cinco años Sentencia, sobresale como la primera a considerar en la tercera carrera de esta tarde en el hipódromo Camarero, en cartelera que cuenta con atractivo nivel, lo que pudiera resultar en buen pago de Pool.

Sentencia realizará su cuarta presentación para el establo Conderama y el entrenador Alexis Rivera, luego de ser reclamada por $14 mil el 11 de julio pasado. Desde entonces cuenta con récord de dos victorias y un segundo puesto.

No ve acción desde el pasado 3 de octubre, cuando se impuso por dos cuerpos sobre Boricua Mía siendo favorita con gabela de uno por nueve. En esa ocasión venció por tres cuerpos a Fiesta De Reyes, que para esta tarde luce como su principal rival.

Por lo tanto, en vista de que la distancia de 1,400 metros será mayor a las que Sentencia ha sido efectiva en sus recientes, nos vamos con ambas en nuestro cuadro.

En la segunda carrera veremos cinco dosañeras importadas en 1,300 metros. Tres de ellas vienen de coincidir en el clásico Día De La Raza, con Anne With An E terminando quinta a seis cuerpos de Mejestic Gold.

En teoría ella sería la primera a considerar, pero en nuestro caso preferimos a Three Kings Girl, que en el clásico finalizó penúltima a nueve cuerpos. Sin embargo, esta tarde correrá liviana en peso, colocada afuera y con la oportunidad de cerrar fuerte desde cerca del paso aprovechando una muy posible lucha inicial en la que Anne With An E pudiera estar involucrada.

Las recomendamos a ambas, pero incluimos a Misery Moon, que viene de ganar ampliamente en su primera experiencia sobre una milla y al bajar esta tarde a 1,300 metros presentando buen briseo, pudiera cerrar muy fuerte al final.

Para la cuarta carrera está la primera de dos de nuestras fijas en nuestra recomendación y se trata de Shine The Light, que va bien aliviada con la monta de Ángel Díaz y colocada en posición que luce perfecta para su estilo. Además viene descansada con par de briseos.

En la quinta carrera Trust In Diane debe aprovechar al máximo la posición de salida que le tocó para regresar a la ruta ganadora. Se impuso fácilmente en su debut aquí el 6 de octubre y luego finalizó tercera a menos de un cuerpo en gran esfuerzo.

La acompañamos con Federica, que está tocando a la puerta y esta tarde le ayuda también la posición de salida y la monta de Díaz.

En la sexta carrera está nuestra segunda fija de la tarde y lo es Raison Tiz, que en su más reciente finalizó tercera a menos de cinco cuerpos de la ganadora luego de pelear la carrera desde el principio.

Para esta ocasión viene descansada con par de briseos de media milla, lo que le debe ayudar para presentar su velocidad y terminar fuerte repitiendo la monta de Díaz.

Finalmente, la séptima carrera es una de las más competitivas de la jornada. Nuestro preferido es Greeley’s Charm, que busca su cuarta victoria al hilo, en esta ocasión colocado en la posición más cercana a la baranda, lo que lo compromete mucho al enfrentar mejores rivales.

Lo acompañamos con Nekia, que es fuerte al final y cuadra de buena posición, Pokerist, que en su más reciente no le cayó bien la distancia larga y Always A Dreamer, que cuadra de buen número y viene a su segunda carrera tras largo descanso.

