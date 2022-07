Entornointeligente.com /

29/07/2022 21h27 Atualizado 29/07/2022

Fato ou Fake, serviço de checagem de informações do Grupo Globo, completa quatro anos

O serviço de checagem de informações do Grupo Globo está completando quatro anos. Nesse período, o Fato ou Fake já esclareceu mais de 3 mil mensagens de conteúdo mentiroso que circularam na internet.

As redes sociais são um campo minado onde é difícil dizer o que é verdade e o que é mentira. Com frequência, o objetivo das fake news é enganar o público para ganhar dinheiro ou conquistar apoio político.

Felipe Grandin coordena a equipe formada por jornalistas do g1 , TV Globo, GloboNews, O Globo, CBN, Extra e Valor que, há quatro anos, já verificou quase 3 mil boatos e 1.625 mensagens, fotos e vídeos que circularam na internet, além de ter avaliado 1.346 falas, discursos e entrevistas de políticos.

«Fake news têm algumas características, alguns sinais de alerta. Normalmente elas são sensacionalistas, elas são exageradas, elas tentam causar uma reação emocional em quem está lendo. Isso para quê? Para você ficar revoltado, ficar ali querendo fazer alguma coisa. E o que você faz é compartilhar aquilo ali e dar mais visibilidade ainda para aquela mensagem falsa», explica o editor de Dados do g1, coordenador do Fato ou Fake.

O trabalho de checagem realizado por jornalistas durante a pandemia mostrou que informação de qualidade pode salvar vidas. O Fato ou Fake teve um papel fundamental no combate à Covid-19 ao desmentir mais de 700 conteúdos enganosos sobre máscaras, remédios e vacinas.

O repórter Roney Domingos conta que um dos maiores desafios foi desmentir informações que negavam a existência da própria pandemia. Uma série de reportagens do Fato ou Fake mostrou as vítimas da desinformação.

«A gente fez uma matéria, no final do ano passado, com pessoas que são parentes ou familiares de vítimas de mensagens falsas, e que foram pessoas que, por serem vítimas e também disseminadoras de mensagens falsas, acabaram morrendo em função de não acreditar na pandemia», relembra o repórter do g1.

Agora, nas eleições, o serviço está ajudando os eleitores a não cair em fake news sobre as urnas eletrônicas e a garantir o voto informado e consciente. Um outro serviço é um banco de boatos que costumam se repetir a cada eleição.

«As eleições são um grande desafio para a checagem de informação, porque existem grupos organizados que disseminam as fake news em interesse próprio, para avançar as suas agendas e defender os seus interesses», diz Felipe Grandin.

O professor Thiago Bottino, da FGV , lembra que a lei eleitoral pune, com pena de até um ano de prisão ou multa, políticos ou partidos que divulgarem informações falsas na propaganda eleitoral, mas ainda não há uma lei para punir quem espalha fake news sem o vínculo direto com a campanha . Pelo menos dois projetos de lei tramitam no Congresso para transformar fake news em crime , com punições mais rigorosas.

«O problema da fake news é que ela engana as pessoas, mas engana a partir de um propósito. Faz isso para prejudicar o debate público, às vezes para silenciar determinada voz, impedir que essa voz seja ouvida. E, basicamente, atacando o que é a base de uma democracia», afirma.

