Carnicería «La de Magallanes» en el barrio Palermo en Montevideo (27.04.2022).

Foto: Mauricio Zina, adhocfotos

Fasoneros preocupados por quita de tope de importación de pollos desde Brasil Publicado el 18 de agosto de 2022 Empleo y producción

Hay preocupación entre los fasoneros de pollos por la liberación de las importaciones de carne aviar desde Brasil. En marzo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca habilitó a los importadores a superar el tope de 120 toneladas mensuales que regía desde hace 12 años y en un mes ingresaron al país, desde Brasil, 230 toneladas.

Daniel Pereyra, integrante de la Cooperativa Nacional de Fasoneros de Pollos Unidos (Conafpu), contó a la diaria que hasta 2010 estaba prohibida la importación de pollos de Brasil por un tema de estatus sanitario, pero ese año se hizo un acuerdo «entre privados que fue homologado por los gobiernos», lo que permitió el ingreso de hasta 120 toneladas mensuales de carne aviar congelada desde Brasil. Sin embargo, «pocas veces los importadores llegaron a ese tope», lo que «quiere decir que no era tan necesario quitarlo», consideró. «Además era una garantía para el consumidor porque era una válvula de escape: si el precio subía mucho podía ingresar carne desde Brasil. Pero ahora estamos baratos, competitivos. Incluso lo que trajeron ahora todavía no pudieron colocarlo. Es un producto congelado, distinto del nacional, de menor calidad, más chico, tiene la piel blanca, mientras que el de acá la tiene amarilla», explicó.

«Lo que nosotros tememos es que mañana Brasil, que es el primer productor mundial, tenga un problema con un mercado que sea importante para ellos y nos inunde de pollo al no tener ese tope», afirmó Pereyra. El fasonero sostuvo que se perdió «un seguro» que tenían y que se había logrado «en acuerdo». «Eso lo tiraron para el costado. Lo anunciaron porque el pollo había subido 15 pesos en una semana, pero en realidad estaba con un precio deprimido, habían subido la soja y el maíz al doble y el pollo se había mantenido, tuvo una corrección, y por eso tomaron una medida inconsulta, porque podían haber preguntado a la Mesa Avícola», criticó. Pereyra sostuvo que no son «un sector protegido» y que las importaciones de otros países, como Chile y Estados Unidos, no tienen topes.

Un informe preparado por Conafpu para la prensa muestra que la carne de ave es la segunda en volumen de consumo en Uruguay y viene creciendo. Además el sector genera 4.000 puestos de trabajo directos, 60% ocupados por mujeres. «En 2021 se faenaron 15.239.398 pollos, 10,71% más que lo faenado en 2020, para el año cerrado a junio d e2022, el crecimiento es de 4,23% con 15.884.299 pollos faenados. Los datos hablan de un sector en crecimiento, a pesar de algunas adversidades como las importantes subas en los granos de los últimos años», se destaca.

Consumo de carne per cápita por especie/año (kilos por habitante)

Especie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Var. período Bovina 53,5 53,2 54,6 52,7 47,9 45,7 46,0 -7,5 Aviar 19,8 19,4 19,8 18,3 18,5 20,8 23,7 3,9 Porcina 16,0 16,9 16,5 18,4 19,9 18,3 19,3 3,3 Ovina 3,7 3,2 2,9 2,8 2,5 2,5 2,2 -1,5 Total 93,1 92,7 93,8 92,2 88,8 87,3 91,2 -1,9 ¿Te interesa el trabajo? Suscribite y recibí el newsletter de Trabajo en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

LINK ORIGINAL: La Diaria

