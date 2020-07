Fase 3: Conoce las actividades económicas que pueden reiniciarse a partir de hoy

Entornointeligente.com /

La implementación de la fase 3 de la reanudación de actividades empieza a partir de la vigencia del presente decreto supremo a nivel nacional, con excepción de las actividades que se desarrollan en las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. Mediante el Decreto Supremo 117-2020-PCM se establece que la reanudación de las actividades en estas zonas puede ser autorizada mediante resolución ministerial del sector competente. Estas actividades son las siguientes: Energía y Minas Todas las actividades correspondientes a este sector no comprendidas en las Fases 1 y 2 de reanudación de actividades. Agricultura Todas las actividades correspondientes al sector no comprendidas en las Fases 1 y 2 de reanudación de las actividades. Construcción Proyectos de construcción en general. Manufactura Fabricación de armas y municiones, Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa. Fabricación de vehículos militares de combate. Comercios Tiendas en general con aforo del 50%. Sector servicios Los siguientes rubros del sector servicios: Restaurantes y servicios con aforo al 40%, excepto base. Emisión de brevetes. Centros de evaluación de manejo. Entidades habilitadas para expedir certificados de salud. Escuelas de conductores. Servicio de comercialización de venta al por mayor de desperdicios, desechos y otros Productos (reciclaje). Transporte de pasajeros por vía férrea. Servicios de transporte especial de personas (transporte turístico) y de transporte regular de personas, además de su infraestructura complementaria. Transporte acuático de pasajeros por vía fluvial y lacustre (en ámbito nacional y regional). Transporte de pasajeros por vía aérea. Actividades destinadas a la atención de circuitos turísticos. Actividades aeronáuticas no comerciales. Servicio de transporte de mercancías destinados para actividades de mudanza, traslado de enseres o afines. Albergues, hostales y establecimientos de hospedaje no clasificados y categorizados. Edición de libros. Edición de directorios y listas de correo. Otras actividades de edición. Actividades de producción de películas y de video. Actividades de postproducción de películas, de video y de programas de televisión. Actividades de distribución de películas, de video y de programas de televisión. Actividades de grabación de sonido y edición musical. Servicios de contabilidad, auditoría y consultoría sobre dirección y gestión empresarial, que comprende actividades de las sedes centrales y actividades de consultoría de gestión empresarial. Ensayos y análisis técnicos, investigación y desarrollo científicos. Investigación, innovación y desarrollo experimental en todos los campos del conocimiento. Uso y servicios de laboratorios de las instituciones de educación superior y Centros de Educación Técnica Productiva (Cetpro) con aforo máximo del 50%. Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública. Actividades especializadas de diseño. Actividades de fotografía. Alquiler de artículos deportivos y de ocio. Alquiler de cintas de video y discos. Alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos. Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por derechos de autor. Actividades de agencias de colocación de empleo. Actividades de agencias de trabajo temporal. Otra provisión de recursos humanos. Actividades de agencias de viajes. Actividades de operadores turísticos. Actividades de guías de turismo. Actividades combinadas de apoyo a instalaciones. Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficinas. Servicios administrativos de oficina combinados. Actividades de centrales telefónicas. Incluido call centers con aforo al 50%. Actividades de agencias de cobranza y agencias de información crediticia. Actividades de envase y empaque. Actividades de bibliotecas y archivos. Incluidas bibliotecas universitarias. Actividades y gestión de museos, monumentos arqueológicos prehispánicos, lugares y edificios históricos, centros culturales (no incluye proyección de películas, obras de teatro y espectáculos) y galerías. Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales. Incluidas áreas naturales. Reparación de computadoras y equipo periférico. Reparación de equipos de comunicación. Reparación de aparatos eléctricos de consumo, muebles y otros bienes personales. Reparación de calzado y artículos de cuero. Reparación de muebles y accesorios para el hogar. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. Más en Andina: Precios a nivel nacional disminuyeron 0.18% en junio de 2020, informa @INEI_oficial https://t.co/8ftz6RLnt3 pic.twitter.com/GHqxxeDfiO

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 1, 2020 (FIN) RGP/RGP Publicado: 1/7/2020 Loading… Noticias Relacionadas Gobierno publica decreto que aprueba la fase 3 de reactivación económica

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com