Faro. Costa comenta polémica com autarca sobre 'overbooking' de eventos

O primeiro-ministro reagiu, esta quarta-feira, às declarações do presidente da Câmara de Faro que disse, ontem, ser «lamentável» que António Costa tenha ignorado a autarquia na preparação da cerimónia que teve lugar no aeroporto internacional de Faro hoje, data em que se assinala o Dia do Município de Faro, cujas comemorações, também hoje, começaram no Teatro das Figuras da cidade.

«Tenho pena que não tenha sido possível conciliar os horários», disse António Costa à margem da cerimónia de atribuição ao Aeroporto de Faro da denominação oficial Aeroporto Gago Coutinho no quadro das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

Sublinhe-se que a cerimónia realizada às 10h30 coincidia com a do Dia do Município de Faro que teve lugar no Teatro das Figuras da cidade, para a qual foram convidadas figuras também convocadas para estar à mesma hora no evento com a presença do primeiro-ministro.

«Acho lamentável que o senhor primeiro-ministro promova as cerimónias da Independência do Brasil e dos seus 200 anos em Faro e que não haja ninguém do seu gabinete que entre em contacto com o presidente da Câmara […] para lhe comunicar, para lhe dar a conhecer e, neste caso, tendo em conta que é o Dia da cidade […], para articular tudo isso», disse Rogério Bacalhau, na terça-feira, à agência Lusa.

Para o autarca, trata-se de «um incómodo para toda a gente» e deu como exemplo o caso do Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante Henrique Gouveia e Melo, a quem vai ser outorgado a Chave de Honra da Cidade de Faro, e ainda do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, que vai receber uma distinção na sua qualidade de ex-presidente da capital algarvia.

Por seu lado, António Costa considerou que «a coincidência é feliz, o Dia do Bicentenário do Brasil ser também o Dia do Município de Faro» e felicitou «todos os farenses e o seu município».

LINK ORIGINAL: iOnline

