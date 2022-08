Farmacias mantienen en cuarentena medicamentos regulados con el 30%

Entornointeligente.com /

El pasado 10 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo firmó el decreto ejecutivo que obligó a las farmacias a bajar el precio de los medicamentos en un 30%. Archivo | La Estrella de Panamá Las farmacias no están comercializando los medicamentos regulados con el 30%, porque los laboratorios fabricantes no han confirmado su disposición de asumir o no el descuento.

En reiteradas ocasiones los representantes de los establecimientos comerciales han advertido de que colocaron en «cuarentena» un inventario de medicamentos que ahora están regulados, y que existía previo a la implementación del Decreto Ejecutivo N° 17 que implementa el descuento del 30%.

Además, han manifestado que la demora en la respuesta de los fabricantes puede conllevar a un desabastecimiento, porque no están haciendo nuevas compras.

Actualmente hay un inventario de medicamentos estimado en $600 mil, en cerca de 450 farmacias, que está fuera de la venta al público, explicó Orlando López, presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa).

«Las farmacias no pueden vender los medicamentos regulados hasta que los fabricantes no emitan una nota de crédito del inventario. De hacerlo, es probable que no se le reconozca el descuento», explicó una fuente del sector económico.

La fuente, sin embargo, aseguró que hay algunos establecimientos a los que se les ha emitido la nota de crédito y que han empezado a vender y a comprar nuevamente.

El pasado 10 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo firmó el decreto ejecutivo que obliga a las farmacias a disminuir el precio de los medicamentos, para atender los reclamos de la población por los altos precios de las medicinas.

El decreto regula 159 moléculas de medicamentos –que representan unos 800 productos–, explicó Elvia Lau, directora de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud.

La selección de moléculas de medicamentos se realizó basándose en la canasta básica y en la lista de medicamentos esenciales del país.

La idea, sin embargo, es que en un periodo de seis meses, desde la implementación del descuento del 30%, se pueda tomar una medida robusta y sostenible en el tiempo para que la población pueda ver la disminución de precios en todos los medicamentos.

Unprofa demandó por ilegal, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, las normas que establecen dicho descuento. Y exigió la suspensión de las normas cuando sea admitida la demanda.

Los farmaceutas han advertido que este descuento compromete sus operaciones y que incluso los llevará a la «quiebra». Adicionalmente al descuento del 30%, las farmacias están obligadas a otorgar un 20% a los jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Los laboratorios fabricantes deben otorgar el visto bueno, es decir, aceptar la aplicación del descuento para que sus distribuidores procedan con la verificación del inventario y la emisión de la nota de crédito.

Pero el proceso es tedioso y largo, y puede tardar días. Y es que cada laboratorio tiene varios distribuidores, incluso de un solo medicamento. Y, por ejemplo, si la farmacia le ha comprado ese medicamento a varios distribuidores, eso significa que deberá separar el inventario de cada uno. El distribuidor, por su parte, debe verificar si su empresa vendió o no el producto.

También se debe considerar que hay laboratorios que ofrecen descuentos a las farmacias. «Es obvio que el distribuidor que haya otorgado la oferta, no quiera reconocer ese inventario», explicó la fuente.

La Estrella de Panamá conoció que existe un grupo de laboratorios que ha dado el visto bueno a los distribuidores para que procedan con la verificación del inventario y la emisión de las notas de crédito.

Las farmacias, sin embargo, aseguran que solo el 10% de los fabricantes ha confirmado formalmente que dará descuento al inventario.

