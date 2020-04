Por Marcela Davin Publicada: 20/04/2020, 20:02 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Separadas por la cuarentena: la conmovedora historia de una joven que busca reencontrarse con su perra. (Foto: Facebook/Abril). En marzo, Abril y su perra estaban juntas en Bolivia , las fronteras estaban abiertas y todo hacía suponer que pasarían más tiempo juntas. Pero la pandemia por el coronavirus lo cambió todo. Ahora están separadas y se extrañan

Por Marcela Davin Publicada: 20/04/2020, 20:02 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Separadas por la cuarentena: la conmovedora historia de una joven que busca reencontrarse con su perra. (Foto: Facebook/Abril). En marzo, Abril y su perra estaban juntas en Bolivia , las fronteras estaban abiertas y todo hacía suponer que pasarían más tiempo juntas. Pero la pandemia por el coronavirus lo cambió todo. Ahora están separadas y se extrañan.

Abril y “Zorrita” se conocieron en 2018 en La Rioja, en uno de los viajes que hizo la joven por el país. Vivieron juntas en Buenos Aires y luego decidieron visitar el norte argentino. En el camino se hicieron de muchos amigos y cruzaron hacia Bolivia.

“Cuando nos enteramos de la pandemia y el cierre de las fronteras, fuimos al Consulado argentino y decidieron repatriarnos. Nos llevaron hasta Aguas Blancas, en el departamento de Orán, Salta, donde teníamos que tomar un micro que nos trajera hasta Retiro”, detalló Abril en diálogo con TN y La Gente.

Leé también Como no tienen Internet, una maestra les deja a sus alumnos la tarea en las tranqueras Abril y Zorrita juntas en uno de los tantos viajes. (Foto: Facebook/Abril). Lo cierto que al momento de subirse al micro, los choferes de la empresa de transporte le dijeron que Zorrita no podía hacerlo . Entonces, Abril decidió quedarse con ella. “Lloré cómo nunca había llorado en mi vida, me estaban pidiendo que la abandonara y que yo siga viaje a mi casa. Nunca lo haría. Decidí quedarme en la frontera con ella y con mi compañera. El micro arrancó, se fue. Estábamos solas en el medio de la nada y solo había un puesto de gendarmería”, contó la joven.

Abril, una amiga y Zorrita empezaron a pedir ayuda y a cada auto que pasaba le pedían que las llevara hasta el pueblo más cercano para poder dormir. Pero nadie las ayudó. Anduvieron un largo rato hasta que volvieron a la estación de la gendarmería donde explicaron lo que estaban pasando. Los oficiales les dijeron que tendrían que llevarlas detenidas porque estaban violando la cuarentena y darle aviso a la fiscalía.

Leé también Tiene 61 años, es enfermero y va a caballo a vacunar casa por casa a los vecinos Con lágrimas en los ojos y después de contar con lujo de detalles la situación, uno de ellos le dijo que llevaría a “Zorrita” a su casa y que la cuidaría . Ordenó detener el micro -que ya había hecho 100 kilómetros- en el próximo puesto y allí Abril puedo emprender la vuelta a Buenos Aires.

“No tenía más opción, o íbamos detenidas y mi perrita quedaba a la deriva, o subía al micro y mi perrita quedaba en una casa. La respuesta es obvia”, contó.

Zorrita en Purmamarca, uno de los lugares que visitó con Abril. (Foto: Facebook/Abril). Leé también El cine en cuarentena: proyecta películas en un paredón para los chicos de un refugio Abril se comunica todos los días con la familia del gendarme y sabe que “Zorrita” está siendo cuidada, alimentada y y que recibe mucho amor . Ahora apela a la solidaridad de la gente y hace un llamado para que si alguna persona viene viajando desde Salta pueda traer a su compañera de ruta.

“También les pido a las empresas de transporte que sean más flexibles . Este es un caso de fuerza mayor. Yo viajaba con la libreta sanitaria de mi perrita donde figuran toda las vacunas. Debe haber más gente que está en mi situación “, concluyó la joven.

Es la primera vez, desde 2018, que están separadas. Compartieron kilómetros de aventuras y anécdotas. Se necesitan y se extrañan. Seguramente gracias a la solidaridad de la gente, muy pronto Abril y Zorrita podrán reencontrarse.

