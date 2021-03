Farmacéutica Zoetis espera autorización para ofrecer vacuna anti covid-19 a zoológicos de todo el mundo

Entornointeligente.com / Unas tres docenas de zoológicos de todo el mundo están comprando la vacuna de Zoetis, que genera fuertes respuestas inmunológicas en determinadas especies animales.

Zoetis consiguió un permiso del Departamento de Agricultura para ensayar la vacuna en el Zoológico de San Diego y espera ahora la autorización para ofrecer la vacuna a otros zoológicos.

En todo el mundo, científicos y veterinarios se afanan por proteger a los animales del covid-19. Están usando a menudo los mismos métodos empleados con los humanos: distanciamiento social, revisiones médicas y, en algunos animales de zoológicos, hasta vacunas, según reseña el portal Nuevo Día en Puerto Rico.

“Queremos aprovechar la oportunidad de conseguir la vacuna de Zoetis para nuestros grandes simios”, dijo el director de los veterinarios del Zoológico de Oakland Alex Herman, quien encargó 100 dosis.

Karen, una orangutana de 28 años, es el primer simio del mundo que recibió una vacuna contra el coronavirus. Ocurrió el 26 de enero, en el Zoológico de San Diego.

“Queremos proteger nuestros grandes simios”. Así lo dijo la encargada de la salud de los animales del zoológico Nadine Lamberski.

Preocupación por contagios Los científicos creen que el coronavirus se originó en unos murciélagos y luego pasó a los humanos. Ahora muchos investigadores temen que los humanos puedan contagiar a otras especies susceptibles.

“En estos momentos los humanos son los principales portadores del SARS-CoV-2, con consecuencias para varias especies animales”, afirmó Arinjay Banerjee, investigador de la Universidad McMaster de Canadá.

Los grandes simios, como los gorilas, que comparten el 98% de su ADN con los humanos, son especialmente susceptibles, lo mismo que los felinos. Hasta ahora se han confirmados contagios en gorilas, tigres y leones de zoológicos, en gatos y perros domésticos, visones de criaderos y al menos un visón silvestre, en Utah.

