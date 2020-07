Farc denuncia el asesinato de otro excombatiente en Huila

Le puede interesar: Gobierno aclara que cifras de erradicación son reales y estandarizadas Implicada en caso Andino será testigo contra miembros de célula urbana del ELN Veinte mil venezolanos varados por falta de comunicación entre Colombia y Venezuela ” No tenemos más que condenar a este gobierno negligente , que no le interesa la paz y que no garantiza nuestro derecho a la vida”, señaló. La semana pasada delegados del Partido y de la Unidad Nacional de Protección se reunieron para analizar la situación de seguridad de los excombatientes

El partido Farc denunció el asesinato en Pitalito, Huila, de José Antonio Rivera , de 53 años, quien habría sido asesinado por desconocidos que dispararon cuatro veces contra él. La senadora Victoria Sandino condenó el hecho, e hizo un nuevo llamado a que se proteja la vida de los firmantes del acuerdo de paz.

