'Faraó dos bitcoins' e vereador de Búzios são denunciados pelo MPRJ por lavagem de dinheiro

19/08/2022 07h53 Atualizado 19/08/2022

1 de 1 Gaeco faz operação em Búzios — Foto: Reprodução/TV Globo Gaeco faz operação em Búzios — Foto: Reprodução/TV Globo

Glaidson Acácio dos Santos , o «Faraó dos Bitcoins», e um vereador de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro , foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público estadual (MPRJ) por lavagem de dinheiro.

Nesta sexta-feira (19), o vereador Lorram Gomes da Silveira também foi alvo da operação Cryptolavagem, do Gaeco. Na casa dele, os promotores apreenderam R$ 48 mil em dinheiro vivo. O MP também mirou na ação desta sexta um homem chamado Carlos Alexandre da Silva.

De acordo com a investigação, o vereador Lorram é acusado de ocultar a origem ilegal de valores cobrados pela venda de alvarás Búzios com investimentos em criptoativos. Carlos Alexandre e Glaidson seriam os intermediários do esquema.

O MP detalhou que a operação Cryptolavagem é um desdobramento da Operação Plastografos – fase II da investigação, que ocorrem em abril de 2021 e desarticulou uma quadrilha que o MP afirma ser chefiada pelo vereador e outros servidores da prefeitura.

Lorram, na época, já tinha sido acusado pelo MP de promover, constituir, financiar e integrar uma organização criminosa constituído, financiado e integrado organização criminosa supostamente dedicada aos crimes de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato.

O parlamentar está no terceiro mandato como vereador de Búzios, função que ocupou também entre 2009 e 2016. Lorram também foi chefe de gabinete do então prefeito André Granado, entre novembro de 2018 e maio de 2019, quando segundo o MP foram praticados os crimes.

Ainda segundo de acordo com o MP, a 1ª Vara Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Lorram das funções públicas.

O g1 tenta entrar em contato com a defesa dos citados na reportagem.

