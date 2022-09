FAO: precios de alimentos bajaron en agosto por quinto mes consecutivo

Entornointeligente.com /

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó este viernes que, por quinto mes consecutivo, en agosto pasado se reportó el descenso del índice de precios de los alimentos «un registro inferior en un 1,9 por ciento respecto a julio, pero muy por encima -7,9 por ciento- del contabilizado hace un año».

De acuerdo con el ente, los precios de los cereales disminuyeron un 1,4 por ciento en comparación con el mes anterior, generado por la reducción del 5,1 por ciento de los precios internacionales del trigo.

«Esta merma se debió a la mejora de las perspectivas sobre su producción en América del Norte y Rusia, así como por la reanudación de las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos en el mar Negro», precisó.

— FAO Newsroom (@FAOnews) September 2, 2022 Además, indicó que los costos medios del arroz se registraron estableces en agosto, pero el valor de los cereales secundarios aumentó un 0,2 por ciento, debido al alza de los precios mundiales del maíz, «aunque esa alza se compensó con el descenso de los precios de la cebada y el sorgo subsanó con la disminución del precio de la cebada y el sorgo».

«El precio de los aceites vegetales bajó un 3,3 por ciento con respecto a julio, situándose en un nivel ligeramente inferior al de agosto de 2021. Los costes mundiales del aceite de soja crecieron moderadamente por el temor a las condiciones atmosféricas desfavorables para su producción en Estados Unidos», acotó la FAO.

Sin embargo, explicó que la subida se compensó mediante el descenso de las cotizaciones de los aceites de palma, girasol y colza, así como de los envíos de aceite de girasol desde los puertos de Ucrania.

— Noticias ONU (@NoticiasONU) September 2, 2022 Sobre los productos lácteos, detalló que redujeron su costo un 2 por ciento, pero siguen un 23,5 por ciento superior al valor registrado en agosto del año pasado. «Los precios mundiales del queso aumentaron por décimo mes consecutivo, mientras que los de la leche disminuyeron ante las expectativas de un aumento de la oferta de Nueva Zelanda, pese a la menor producción láctea en Europa occidental y Estados Unidos».

La FAO también informó que prevé que la producción mundial de cereales disminuya en 38,9 millones de toneladas, o un 1,4 por ciento, con relación al 2021.

«La mayor parte de la revisión a la baja se refiere a los cereales secundarios, ya que se espera que los rendimientos del maíz en la Unión Europea caigan un 16 por ciento por debajo de su promedio quinquenal debido a las excepcionales condiciones climáticas de calor y sequedad», refirió en una nota de prensa.

