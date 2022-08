FAO: Perú es uno de los países menos afectados por crisis mundial

Entornointeligente.com /

«Podemos decir que el Gobierno peruano ha tenido reacciones oportunas, por ejemplo, manteniendo los programas sociales que han permitido a mucha gente tener acceso a alimentos. Se han activado iniciativas comunitarias como las ollas comunes», dijo el Representante Asistente de la FAO, Enrique Román. «En general, han tenido una respuesta que ha permitido al Perú ser uno de los países menos afectados por la crisis, considerando que no todos producen los alimentos que consumen. Perú también importa algunos alimentos, pero ciertamente sería uno de los países que menos afectado se vería en caso la crisis se agravara», agregó. Durante la presentación del informe sobre la Situación de la Seguridad Alimentaria en el Perú, Enrique Román sostuvo que esta es una crisis nueva que no se había presentado para ningún país en el mundo, por lo cual hay mucho de prueba y error en las formas con las que se puede responder. «Cada vez somos más vulnerables a los factores externos. Hemos visto que la pandemia, la crisis de los fertilizantes y el conflicto entre Rusia y Ucrania, han traído consecuencias graves a nivel mundial, todo lo cual se une a los efectos del cambio climático, como sequías o inundaciones», afirmó. «Al ser un fenómeno mundial, ningún país está en la capacidad de manejar todos factores de la crisis. Será necesaria una alianza global para salir de esta situación «, añadió. El especialista de la FAO consideró que los países como el Perú, productor de alimentos, deben ser menos vulnerables a este tipo de fenómenos internacionales. «Sin embargo, hay países de la región que importan más del 80% de los alimentos que consumen y serán los que la pasarán peor», manifestó. Seguridad alimentaria Enrique Román comentó los resultados del informe sobre la Situación de la Seguridad Alimentaria en el Perú. «Ahora hay 16.6 millones de peruanos (50.5%) que están viviendo en inseguridad alimentaria, principalmente por las consecuencias de la pandemia, porque muchas personas perdieron sus fuentes de ingreso o se les redujo», indicó. «Otro dato importante es que existen 2.7 millones de peruanos (8.3%) que están en situación de desnutrición, que afecta principalmente a los niños y niñas menores de 5 años, una edad en la cual la alimentación para su desarrollo es fundamental», agregó. El representante de la FAO también señaló que hay 4.1 millones de adultos peruanos (19.7%) que presentan obesidad, porque acceden a una dieta que no necesariamente es balanceada y nutritiva. «Además, hay 1.8 millones de mujeres de 15 a 49 años (20.6%), es decir, en edad reproductiva, que presentan anemia. Son datos preocupantes, pero también interesantes porque nos permiten llamar la atención sobre la situación actual y tomar acciones concretas», sostuvo. «E n el Perú es cada vez más caro comer saludable y parece una paradoja porque tenemos una cultura culinaria increíble, conocida y reconocida en el mundo. Se calcula que una dieta saludable es de más o menos 3.28 dólares por persona y eso deja por fuera de las posibilidades de acceso a esa dieta a más del 20% de la población», añadió. Más en Andina: ???El proyecto «Pasamayito» dinamizará la economía de Lima Norte y Lima Este. ?? https://t.co/7pUy4LtR67 La obra vial, por donde transitarán 2,000 vehículos diarios, unirá San Juan de Lurigancho y Comas. ??Por Víctor Lozano pic.twitter.com/Jqpa4hkyjd

Publicado: 16/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

