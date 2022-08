FAO: costo de alimentos baja en julio por quinto mes consecutivo

Entornointeligente.com /

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció este viernes que los precios de los cereales y aceites vegetales en los mercados mundiales descendieron en julio por quinto mes consecutivo, provocando una baja en el índice de costo de los alimentos.

Con respecto a junio pasado, el indicador mostró una disminución del 8,6 por ciento, aunque la FAO refiere que el descenso de la canasta de productos básicos alimenticios aún está un 13,1 por ciento por encima del registrado en julio de 2021.

El ente notificó el descenso de las cotizaciones de todos los tipos de aceite en el mercado mundial, en el cual el de origen vegetal disminuyó en un 19,2 por ciento de junio a julio de este año, alcanzando su marca mínima en diez meses.

The @FAO Food Price Index averaged 140.9 points in July, ��8.6% from June, marking the 4th consecutive monthly decline.

Major cereal & vegetable oil prices recorded double-digit percentage decline.

The Index remained 13.1 % higher than in July 2021.

�� https://t.co/YW5pp7MWEg pic.twitter.com/m3IZaJQntg

— FAO Newsroom (@FAOnews) August 5, 2022 La FAO refiere que esto sucedió por la expectativa que ha creado la gran producción de aceite de palma con fines exportables desde Indonesia, la escasa demanda internacional de exportaciones de aceite de girasol y el descenso en los precios del petróleo crudo.

Por otra parte, los precios de los cereales experimentaron un retroceso del 11,5 por ciento en julio pasado, aunque en comparación con el mismo periodo de 2021, se mantienen un 16,6 por ciento por encima.

Además, la FAO subrayó que el precio del trigo descendió un 14,5 por ciento, tras el acuerdo entre Rusia y Ucrania para garantizar las exportaciones varadas en puertos del mar Negro, así como el incremento de la disponibilidad de cereales en Argentina y Brasil.

Asimismo, el organismo reflejó que los precios del arroz también descendieron por primera vez en el año 2022.

Los alimentos derivados de la leche se abarataron en un 2,5 por ciento en julio, aunque se mantienen un 25,4 por ciento por encima de su costo en julio de 2021. Pese a que los precios de la leche, el queso y la mantequilla descendieron, los del queso se han estabilizado, por el abastecimiento del turismo europeo.

Food prices dropped again in July led by price drops in veg oils & cereal (partly in reaction to deal resuming Ukrainian grain exports). Still, it was 13% higher than in July 2021. High fertilizer prices & bleak economic outlook strain food security. https://t.co/aqZQJN40S7

— Maximo Torero (@MaximoTorero) August 5, 2022 La FAO también precisó que ante la débil demanda de importación de derivados de carne bovina, ovina, porcina y sus derivados, sus precios retrocedieron un 0,5 por ciento con respecto a julio.

Sin embargo, el costo de las aves de corral logró un máximo histórico, como consecuencia de una alta demanda de importación y la escasez de productos debido a los sucesivos brotes de gripe aviar en países exportadores del hemisferio norte.

Para el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, la disminución de los precios de los alimentos es una buena noticia, particularmente luego de que el encarecimiento de los últimos meses incidiera en las familias de escasos recursos.

Pero advirtió que persisten muchas incertidumbres, incluidos los altos precios de los fertilizantes, que pueden afectar las perspectivas de producción futura y los medios de subsistencia de los agricultores».

