Fantástico revela as conclusões da perícia do incêndio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo

10/07/2022 21h56 Atualizado 10/07/2022

Durante a pandemia, no período de isolamento, o audiovisual brasileiro sofreu uma perda muito grande com o incêndio num galpão da Cinemateca, em São Paulo . Um ano depois, a Polícia Federal chegou a uma conclusão sobre a causa do acidente e o Fantástico mostra como foi o trabalho dos peritos.

Documentos e objetos estavam no galpão do depósito, que fica na Vila Leopoldina, e fariam parte de um Museu do Cinema Brasileiro. Roteiros, cópias de filmes, equipamentos antigos, alguns com mais de cem anos, foram destruídos pelo fogo.

Fogo na Cinemateca: galpão tinha acervo de Glauber Rocha, equipamentos antigos e documentos sobre a história do cinema no Brasil

No dia seguinte, os peritos estavam em campo buscando respostas. Toda a análise dos materiais coletados no local e os testes foram feitos no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal , em Brasília. Segundo a perícia, o incêndio começou depois de problemas na limpeza da tubulação do sistema de ar-condicionado .

Naquela semana, uma empresa limpava o sistema de ar-condicionado.e, no dia do incêndio, os técnicos trabalhavam na laje do galpão, numa condensadora. Para limpar o encanamento, os técnicos usaram uma solda para abrir buracos e injetar o produto. Depois de o formiato de metila agir, é preciso retirá-lo da tubulação, porque ele é um líquido que evapora muito facilmente, a trinta e dois graus celsius, e é altamente inflamável. Os técnicos, então, aplicaram gás nitrogênio para remover todos os vestígios do solvente.

Mas, segundo a perícia, isso não aconteceu. Quando os técnicos terminaram o serviço, eles soldaram os buracos abertos. Ou seja, colocaram uma fonte de calor intensa na tubulação que ainda tinha o formiato de metila .

Segundo a conclusão da perícia, havia um vazamento nos tubos do ar-condicionado e é provável que ali tenha se formado uma poça de formiato de metila .

Além da origem, a perícia também investigou como o fogo se espalhou pelo galpão da cinemateca. E apontou que a falta de um sistema de detecção de incêndio pode ter contribuído para a propagação das chamas.

Na época do acidente, a cinemateca estava sendo administrada diretamente pela secretaria especial de cultura do governo federal. Foi o órgão que contratou a Chilleer , com sede no Rio de Janeiro , que fez a limpeza do sistema de ar-condicionado.

Em nota ao Fantástico , a empresa negou que estivesse usando solda no momento do início do incêndio. Segundo a Chilleer, era «final do expediente e os técnicos estavam se preparando pra ir embora».

A empresa diz que «redobrou a atenção nas manutenções realizadas na cinemateca» e que «o risco de incêndio em razão da precariedade nos sistemas de climatização e ausência de manutenção nos sistemas elétricos foi informado antes da execução dos serviços».

A Secretaria Especial de Cultura não respondeu às perguntas enviadas pelo Fantástico, mas publicou nota em seu site afirmando que «avalia medidas administrativas/ judiciais no sentido de apurar responsabilidades com vistas a recomposição ao dano ao patrimônio público».

Nas próximas semanas, o delegado da Polícia Federal que investiga o caso deve analisar as conclusões dos peritos e apontar se há responsáveis pelo incêndio.

