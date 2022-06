Entornointeligente.com /

12/06/2022 22h06 Atualizado 12/06/2022

Fantástico reconstrói trajeto conhecido de Bruno e Dom até o desaparecimento e acompanha semana de buscas

O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips , no Vale do Javari, completou uma semana neste domingo (12). Um período marcado por poucas respostas e muitas cobranças em relação ao trabalho das forças de segurança brasileiras.

Até agora, apenas um suspeito de envolvimento no desaparecimento dos dois foi detido.

Bombeiros do Amazonas encontraram, neste domingo (12), uma mochila com um notebook na região. A Polícia Federal informou que os pertences encontrados no Vale do Javari são mesmo dos dois desaparecidos. Segundo a Polícia Federal , foram encontrados ainda um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira, uma calça preta, um chinelo preto, um par de botas também do indigenista, e um par de botas e uma mochila com roupas do jornalista britânico Dom Phillips.

Segunda maior reserva indígena do Brasil, o Vale do Javari fica no Oeste da Amazônia, próximo à fronteira com o Peru. Bruno e Dom desapareceram fora da área da reserva, no trecho do Rio Itaquaí entre a comunidade de São Rafael e a sede do município de Atalaia do Norte.

O Fantástico reconstruiu o trajeto conhecido de Bruno e Dom até o desaparecimento.

Bruno chegou à região algumas semanas antes do encontro com Dom. Seu objetivo era fazer reuniões em cinco aldeias sobre a proteção do território. E depois ele encontraria Dom, fora da terra indígena.

O objetivo de Dom era fazer entrevistas com lideranças indígenas e ribeirinhos para um novo livro, chamado «Como Salvar a Amazônia?».

Apenas no dia 1º de junho, quando Bruno já havia saído da terra indígena, ele e Dom se encontraram em Atalaia do Norte. Os dois então passaram a viajar juntos. O ponto mais distante a que eles chegaram foi o Lago do Jaburu.

Com a expedição praticamente concluída, Bruno e Dom começaram a subir o Rio Itaquaí no caminho de volta para Atalaia do Norte. Na manhã de domingo (5), eles pararam na comunidade de São Rafael. Bruno teria um encontro com o líder comunitário conhecido como «Churrasco».

Bruno e Dom saíram de São Rafael às 6h30 de domingo (5). Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, eles estavam com uma lancha nova e combustível suficiente para o trajeto até Atalaia, que tem duração de cerca de duas horas. A demora fez a Univaja ligar o alerta e iniciar as buscas.

O repórter Alexandre Hisayasu relatou o avanço das investigações ao longo da semana.

As buscas ao longo do Rio Itaquaí acontecem por terra, água e ar. E envolvem Polícia Federal , Polícia Militar , Polícia Civil , Força Nacional, Exército, Marinha e membros da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

Depois de ouvir testemunhas que teriam sido as últimas pessoas a verem Bruno e Dom, a Polícia Civil deteve na terça-feira (7) o pescador Amarildo da Costa Oliveira , conhecido como «Pelado». Ele foi preso em flagrante por posse de uma pequena quantidade de drogas e munição de uso restrito. Amarildo passou por audiência de custódia e teve a prisão temporária decretada.

O barco de Amarildo passou por uma perícia. Foram encontrados vestígios de sangue, mas o material ainda passa por uma análise com prazo de 30 dias para concluir se tem origem humana ou animal.

Uma testemunha ouvida pelo Fantástico afirma que, na véspera do desaparecimento, Amarildo e outros homens tinham ameaçado a equipe liderada por Bruno Pereira.

O desaparecimento de Bruno e Dom gerou grande repercussão nacional e internacional.

Veja os detalhes na reportagem completa no vídeo acima.

