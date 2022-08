Entornointeligente.com /

Aviões supersônicos Fantástico Filha de guru de Putin Coração de D. Pedro I Eleições Fantástico mostra como agia a quadrilha de um dos maiores falsificadores do país Marco Aurélio Silva, o Coruja, foi preso na primeira fase da Operação Fox, em maio de 2021. No fim do mesmo ano, recebeu o benefício da saída temporária e nunca mais voltou ao presídio. A produção era em alta escala e documentos falsos eram enviados para quase todas as regiões do país. Por Fantástico

21/08/2022 21h29 Atualizado 21/08/2022

Fantástico mostra como agia a quadrilha de um dos maiores falsificadores do país

O Fantástico conta como agia a quadrilha de um homem conhecido como Coruja, um dos maiores falsificadores do Brasil. Segunda a polícia, ele é o fornecedor de uma variedade de documentos fake, os chamados «combos», para criminosos e foragidos em todo o país .

A operação começou de madrugada, para surpreender a quadrilha chefiada por Coruja. Entre os presos, estão especialistas em falsificação de documentos que ofereciam variedade, como revela um áudio obtido com exclusividade pelo Fantástico .

» Demorô , véio . Faço certidão fria de qualquer lugar, tá ligado? E tiro a identidade quente aí em Minas. Consigo o título de eleitor, consigo o reservista e o CPF. Com a própria foto do cara» , diz Marco Aurélio Silva, 59 anos, o Coruja.

Operação da Polícia Civil de MG combate esquema de estelionato e falsificação de documentos

Coruja é o maior falsificador de documentos do país, segundo os investigadores. No ano passado, a polícia apreendeu no laboratório do bandido: 300 telefones celulares, cartões de crédito, dinheiro, carteiras de identidade e papel para a emissão de certidões de nascimento, além de carteiras de trabalho em branco. Tudo falsificado e produzido de forma artesanal.

Em outro áudio, Coruja explica como produz documentos usando dados falsos . Começa com um esquema ilegal, cometido à distância:

«Eu consigo com um cara no Maranhão a certidão de nascimento original, com o nome que quiser. Aí, dá para fazer o RG da pessoa que nunca existiu», diz o criminoso. É como se ele criasse uma nova pessoa, livre de qualquer pendência com a Justiça.

Em Belo Horizonte, dois empresários também estão sendo investigados, suspeitos de utilizar o CNPJ de duas gráficas. Segundo a polícia, era desta forma que a organização criminosa conseguia acesso a papéis restritos, usados para produzir documentos verdadeiros . Um tipo de material que só pode ser comprado por empresas autorizadas e órgãos do governo.

O esquema também contava com a participação de servidores públicos, e Coruja produzia em alta escala . Enviava documentos falsos para quase todas as regiões do país.

Marco Aurélio Silva, o Coruja, foi preso na primeira fase da Operação Fox, em maio de 2021, na cidade de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. No fim do mesmo ano, recebeu o benefício da saída temporária e nunca mais voltou ao presídio. Ele tem uma longa ficha criminal e falsifica documentos há mais de 20 anos.

No mês passado, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizou a segunda fase da operação: 14 pessoas foram presas, em quatro estados. Coruja não foi encontrado e segue foragido .

«Ele é extremamente perigoso, até pelas conexões que tem com outros criminosos, outras organizações criminosas» , diz o delegado Davi Batista Gomes.

As investigações continuam. Assista à reportagem completa no vídeo acima .

