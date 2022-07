Fantástico entrevista jogador de futsal que deixou de fazer gol para filha ao ver goleiro rival caído

Entornointeligente.com /

18/07/2022 00h35 Atualizado 18/07/2022

Jogador de futsal perde gol por fair play, recebe homenagem e se emociona

Kaue Araújo jogava contra o Assoeva, pelo Campeonato Gaúcho de Futsal, quando viu uma boa situação para o Lagoa, seu time. O jogador arrancou sozinho em contra-ataque, mas, em atitude de fair play, jogou a bola para fora, porque o goleiro rival estava caído. Kaue queria fazer um gol para filha Marthina, que passou dias internada com complicações respiratórias.

«Quando eu coloco a bola para fora aqui, a torcida inteira se levanta e aplaude. E ali eu já percebi que eu tinha feito uma boa atitude . E os meus colegas e o time adversário também, apertaram a minha mão pela atitude que eu tinha tomado», contou o jogador.

E o goleiro agradece: «Eu agradeço ao Kaue pela atitude dele, por ter se colocado no meu lugar. Que isso sirva de lição para as pessoas do esporte. Que elas possam, em todas as ações, seja na rua, no serviço, também pensar no próximo», diz.

«O ser humano existe muita coisa boa ainda. E é gratificante. É um amor enorme pela aquela atitude que ele teve», completa a mãe do atleta.

Veja a entrevista completa no vídeo acima.

