Fantástico entrevista duas mulheres que vivem na região de conflito entre Israel e Palestina

16/05/2021 22h40 Atualizado 16/05/2021

O Fantástico conversou Sheila Bromberg, que vive em Israel, e Huda al-Assar, em Gaza. Apesar de elas terem idades próximas, famílias parecidas e uma ligação profunda com o Brasil, há uma distância histórica entre as duas. As duas estão separadas por um conflito antigo que teve uma escalada esta semana.

“A gente nunca sabe o minuto seguinte”, diz Sheila. “Quando tocou a sirene eu falei: meu Deus, começou. Quando é uma sirene muito longa, você já sabe que vem chumbo grosso”, completa.

Israel tem um dos exércitos mais equipados do mundo: tem um sistema de proteção chamado Domo de Ferro, que intercepta os mísseis no ar. Os mísseis são lançados pelo grupo extremista Hamas, que governa Gaza. Os palestinos não têm um exército formal.

“As crianças estão assustadas demais. A gente não consegue dormir. A gente está sem luz”, afirma Huda.

