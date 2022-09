Fantástico antecipa como será o show de drones para a reinauguração do Museu do Ipiranga

Entornointeligente.com /

04/09/2022 22h07 Atualizado 04/09/2022

Fantástico antecipa como vai ser o show de drones na reinauguração do Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga, em São Paulo , será reaberto na próxima semana , com suas obras restauradas, telas interativas nas salas de exposição e investimentos fundamentais pra melhorar a acessibilidade .

A tão esperada reinauguração, após nove anos, vai ganhar um balé especial, vindo do céu. É de uma espécie de garagem de drones que os aparelhos são retirados e, um a um, são ligados e colocados, no jardim, em frente ao Museu do Ipiranga, sobre uma pequena plataforma. São ao todo 200 e todos ficam meticulosamente alinhados.

Após 9 anos fechado, Museu do Ipiranga reabre com braille nas salas, libras nas telas multimídia e elevadores com acessibilidade Museu do Ipiranga reabre após 9 anos fechado em São Paulo; FOTOS Globo Repórter mostra quem trabalhou na restauração

Cada drone é programado pra seguir uma rota específica. No céu, eles vão se movimentar por posições pré-definidas, formando imagens. Os aparelhos são equipados com potentes luzes de led que mudam de cor, a cada desenho. Tudo foi planejado em um computador que é operado só por uma pessoa!

O Fantástico acompanhou com exclusividade uma prévia do show que está sendo preparado para o aniversário da Independência do Brasil . Veja todos os detalhes na reportagem em vídeo acima.

