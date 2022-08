Fantinel (Fedeagro): «Pequivén non produce grosse quantità di fertilizzanti»

Entornointeligente.com /

CARACAS – Non è vero che «Petroquímica de Venezuela» (Pequivén) stia producendo dieci milioni di tonnellate di prodotti per la concimazione del terreno agrario. La smentita è di Celso Fantinel, presidente della «Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela» (Fedeagro).

Fantinel ha ammesso che, a livello nazionale, si fabbricano fertilizzanti. Ma ha sottolineato che non è Pequiven a farlo, ma alcuni privati. E poi ha informato che la produzione non riesce a soddisfare le necessità dell’agricoltura venezuelana.

– Alcuni imprenditori realizzano sforzi importanti per soddisfare la domanda – ha detto Fantinel -. Purtroppo, non hanno le infrastrutture come quelle che vantava Pequiven anni fa.

Il presidente di Fedeagro ha assicurato che Pequiven non può produrre dieci milioni di tonnellate perché la sua infrastruttura è obsoleta e in totale abbandono.

– L’impianto «Hugo Chávez» di Morón è paralizzato – ha detto – Da oltre cinque, sei anni non produce neanche un sacco di fertilizzante. Solo vende la materia prima ancora in deposito.

Pequiven, anni addietro, riusciva non solo a soddisfare la domanda nazionale ma aveva la capacità produttiva per esportare enormi quantità di prodotti.

