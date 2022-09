Fanáticos religiosos manifestavam-se à porta do concerto. Rapper Lil Nas X manda entregar-lhes pizza

Entornointeligente.com /

O rapper norte-americano Lil Nas X​, alvo de críticas pelo uso de temas religiosos, decidiu que a melhor forma de lidar com quem protestava à porta do seu concerto, no último domingo, em Boston, Massachusetts, poderia passar pela boa disposição. Assim, mandou entregar pizzas aos manifestantes.

Na sua conta de Twitter, o artista repostou um vídeo dos manifestantes, afirmando: «Acabei de dizer à minha equipa para lhes levar pizza , isto é mesmo boa publicidade!». Mais tarde, num vídeo partilhado no TikTok, que já soma mais de três milhões de visualizações, Lil Nas X​ revelou as imagens da entrega das pizzas , que foram rejeitadas pelos manifestantes e que continham uma revelação: um dos protestantes despertou a atenção do rapper. No Twitter, explicou numa actualização: «Eles não queriam a pizza , mas eu apaixonei-me acidentalmente por um dos manifestantes homofóbicos.»

Nos vídeos, pode-se ver que os participantes da manifestação exibiam cartazes com as frases «Jesus é Deus, até os demónios o sabem» ou «arrependei-vos e acreditai no Evangelho».

Desde o lançamento do videoclip da música Montero (Call me by your name) do seu mais recente álbum , em Março de 2021, que Lil Nas X, nome artístico de Montero Lamar Hill, tem sido criticado pela utilização da imagética religiosa nas suas obras. No vídeo, o rapper surge a deslizar num poste de stripper rumo ao inferno para fazer uma lap dance a Satanás.

Também o lançamento polémico de duas sapatilhas personalizadas — os Satan Shoes e os Jesus Shoes — associaram o nome do artista à polémica, sobretudo depois de a Nike processar a empresa, sediada em Nova Iorque, que produziu os sapatos em colaboração com o rapper , o que resultou na sua retirada do mercado.

