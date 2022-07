Fanáticos celebran el aniversario 75 de Gualberto Ibarreto

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Este martes fanáticos conmemoraron el aniversario número 75 de Gualberto Ibarreto, quien nació un 12 de julio de 1947 .

Mediante redes sociales los seguidores del cantautor venezolano, quien popularizó la canción «Cristal» de Simón Díaz , expresaron sus felicitaciones al intérprete.

«Hoy quiero decirte cuánto te amo y cuánto significas para mí, cada día que pasa voy creciendo y me voy dando cuenta de la gran persona que eres. Eres para mí tan especial. Gracias por tus cuentos, historias, paseos y por tu mano fuerte que me acompaña y me enseña el mundo. Gracias papá por estar a mi lado en las buenas y en las malas. Nunca existirá para mí, maestro como tú», reseñó Elena Ibarreto , hija del maestro en sus redes sociales.

A principios de 2021 el maestro se vio complicado al ser diagnosticado con coronavirus, situación de la cual pudo salir ileso.

Ibarreto fue declarado en 2011 Patrimonio Cultural viviente de Venezuela por la Asamblea Nacional, debido a su destacada trayectoria como cultor popular venezolano.

