Fanáticos abuchean a Gerard Piqué en pleno partido y se ponen a favor de Shakira (+VIDEO)

En redes sociales se viralizaron videos como fanáticos abuchearon a Piqué en el juego del Barcelona contra Real Madrid en apoyo a Shakira. Cabe destacar que, recientemente Gerard Piqué estuvo en Las Vegas para jugar un partido contra el Real Madrid, por este motivo cuando el jugador salió a la cancha en el segundo tiempo del partido, los espectadores no pudieron evitar abuchearle y hacerle pitidos al futbolista como forma de apoyo a la reconocida cantante colombiana, a quien se presume le fue infiel.

En este caso, en videos tomados por los aficionados en el partido se puede ver como al salir Piqué a la cancha los fans de ambos equipos empezaron a corear el nombre de la barranquillera «Shakira, shakira, shakira» clamando al unísono que están de parte de latina tras la ruptura.

En algo coincide la afición latina del Real Madrid y del Barcelona…

¡A Shakira se le respalda! 😜

Abucheos y gritos de «Shakira» para Piqué de ambas aficiones pic.twitter.com/V7KCwIxrtA

Ahora bien, aunque quizás pudieron desconcertar por un momento al deportista, este no hizo más caso a los comentarios, no obstante su compañero Jordi Alba fue preguntado por lo sucedido en una rueda de prensa y concluyó defendiendo a su colega « No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada».

