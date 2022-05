Entornointeligente.com /

Foto de archivo de la OMS: AFP

La Asamblea Mundial de la Salud (AMS) ha rechazado explícitamente la propuesta planteada por algunos países de invitar a Taiwan a su seno como observador. Es el sexto año consecutivo que la isla no puede asistir ante la negativa del Partido Progresista Democrático (PPD) de reconocer el «Consenso de 1992».

Antes de su apertura, casi 90 países enviaron cartas a la OMS para expresar su adhesión al principio de una China y su oposición a la participación de Taiwan en la asamblea. Esto demuestra plenamente que la máxima representa el consenso común de la comunidad internacional, una tendencia general incuestionable.

Lo ridículo es que las autoridades diplomáticas regionales de Taiwan, irritadas, expresaron su «desprecio» hacia el continente. ¿Pero no saben acaso que son ellas quienes reciben el rechazo popular?

El PPD ha recibido la negativa todos los años y es claro que no le obsesiona el abuso. Sin la instigación y el apoyo de Estados Unidos para su uso como freno de China y sin la mala intención del PPD de «buscar la independencia usando la epidemia» y «confiar en Estados Unidos para ella», no se humillará en frente del mundo.

Sin embargo, el representante estadounidense ante la asamblea mencionó que su país «lamenta profundamente la exclusión de Taiwan», lo que contrasta irónicamente con el alto perfil de Washington antes de la reunión.

En primer lugar, es algo vergonzoso, pero lo que es más importante es que Estados Unidos debe saber que no hay justificación para planear este esquema con las autoridades del PPD.

La resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 25.1 de la Asamblea Mundial de la Salud proporcionan la base legal para que la OMS siga el principio de una China. La participación de la isla debe manejarse de acuerdo con él y mediante consultas a través del Estrecho.

La parte china ha señalado que existe gran diferencia entre los hechos y las palabras de Estados Unidos sobre Taiwan. En los tres comunicados conjuntos China-EE.UU., el segundo asumió compromisos en el tema y el principio de una sola China.

Su presidente, Joe Biden, también se comprometió a no buscar una nueva Guerra Fría con China ni cambiar su sistema, y que la revitalización de sus alianzas no se dirija hacia ella. Estados Unidos no apoya la «independencia de Taiwan» y no tiene intención de buscar un conflicto con China.

Pero lo que la gente ve es un juego de doble cara. El país ha relajado en gran medida las restricciones en los intercambios oficiales con la isla, ha mejorado continuamente la escala y el rendimiento de las ventas de armas e incluso la ayudó a «consolidar aliados diplomáticos». La promoción de Washington de la llamada «participación de Taiwan en la AMS» es la última «provocación elegante».

«Taiwan excluido de la AMS» es de hecho una pseudo proposición creada por las autoridades del PPD, manipuladas por Estados Unidos. Es un caballo de Troya disfrazado de «derechos humanos» y «salud pública», pero en realidad pretende vulnerar el principio de una sola China.

Por mucho que quieran «buscar la independencia usando la pandemia», no pueden ocultar la idea básica de que, bajo la premisa del principio de una sola China, el gobierno central chino ha hecho los arreglos adecuados para la participación de la isla en asuntos de salud global.

Existe un Punto de Contacto en el Reglamento Sanitario Internacional que permite a la región de Taiwan acceso rápido y reporte de información relacionada con emergencias de salud. En otras palabras, los canales para que la isla pueda obtener diversos datos y apoyo en la prevención y el control de epidemias son fluidos y efectivos. La llamada «brecha en el sistema internacional de prevención de epidemias» del PPD es una mera invención.

Tanto Estados Unidos como Taiwan saben muy bien que si las autoridades del PPD quieren asistir a la asamblea, solo necesitan reconocer el «Consenso de 1992». Cuando Lee Teng-hui llegó al poder en 1997, tendió «vínculos diplomáticos» con 20 países para presentar la propuesta, pero el rechazo llegó una tras otro con abrumadora mayoría de votos.

Sin embargo, de 2009 a 2016, la isla participó en las sesiones como observadora sin gastar un centavo de la gente ni doblegarse ante Washington. Los hechos son claros: no es la supuesta «represión» por parte del continente lo que bloquea su participación como observador, sino la manipulación política de la negativa del PPD a reconocer el «Consenso de 1992».

La colusión entre Estados Unidos y Taiwan volvió a fracasar, pero no se puede descartar otras «provocaciones fantasiosas» similares. No obstante, tal acción es inmoral y peligrosa. Estados Unidos rompió su compromiso y sus palabras no se condicen con los hechos en el tema de Taiwan, lo que es realmente perjudicial para la dignidad de un «gran país». Tomar la línea aventurera y apoyar constantemente a fuerzas secesionistas inevitablemente resultará en un suicidio para Estados Unidos y el PPD.

