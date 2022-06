Fans de Johnny Depp exigen a Disney que pida disculpas

Entornointeligente.com /

Los fans de Johnny Depp han pedido una disculpa oficial de Disney, ya que su cara fue utilizada durante un espectáculo de luces de Piratas del Caribe durante el fin de semana en Disneyland París.

Depp, famoso por interpretar al capitán Jack Sparrow en la popular franquicia de Piratas del Caribe, fue acusado de abusar de su ex, Amber Heard, en el reciente y sonado juicio por difamación.

El actor, de 59 años, demandó a su expareja Heard, de 36 años, por difamación a raíz de un artículo de opinión que ella escribió para The Washington Post en 2018 sobre el tema del abuso doméstico. Aunque no se nombra específicamente en el artículo de Heard, los abogados de Depp argumentaron que su publicación hizo que Depp perdiera el trabajo.

Poco después de que Heard hiciera las acusaciones, Disney se deshizo de Depp de la franquicia de Piratas del Caribe, con la estrella comentando: «No entendía muy bien cómo después de esa larga y bastante exitosa relación con Disney, de repente era culpable hasta que se demostrara mi inocencia».

El juicio televisado llegó a su fin a principios de este mes, con un jurado que falló mayoritariamente a favor de Depp y le concedió unos 8,35 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios que deberá pagar Heard.

Una vez finalizado el juicio, Depp ha sido visto dando conciertos en el Reino Unido junto al músico Jeff Beck, y parece que ha sido recibido con los brazos abiertos por sus fans. Durante el juicio, miles de fans de Depp le apoyaron a través de las redes sociales.

El clip del espectáculo de luces de este fin de semana en Disneylandia, en el que aparecía Depp en el papel del capitán Jack Sparrow, se ha hecho viral, y los fans han señalado la hipocresía de la decisión de Disney de contar con una estrella con la que ha cortado previamente sus lazos.

Un tuit con un clip de vídeo de una usuaria llamada Elisa @depprressead ha alcanzado las 300.000 visitas y muestra el espectáculo de luces de Piratas del Caribe reflejado en el castillo principal de Disneylandia. Su tuit dice: «CAPITÁN JACK SPARROW EN EL CASTILLO DE DISNEYLAND PARÍS».

CAPITÁN JACK SPARROW BRILLANDO EN EL CASTILLO DE DISNEYLAND PARÍS 🏴☠️ pic.twitter.com/PIJvv8oFAU

El tuit ha indignado a los fans, con un tuit que decía: » Desde que #JohnnyDeppGana Disney tiene que pedir disculpas públicamente».

Otro tuit decía: «CÓMO USAN EL NOMBRE DE ESTE HOMBRE PERO SE NIEGAN A DISCULPARSE CON ÉL????».

Depp también alegó que, a pesar de haberle retirado de la película, Disney seguía queriendo sacar provecho de su personaje. Como dijo durante el juicio: «No quitaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender los muñecos del Capitán Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran».

No está claro si el papel del capitán Jack Sparrow se ha utilizado siempre en los espectáculos de luces de DisneyLand París.

