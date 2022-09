Fanny Cornejo: la conservación de especies requiere de trabajo multisectorial y articulado

Entornointeligente.com /

La investigadora, quien es directora ejecutiva de la Asociación Civil Yunkawasi y directora de Rainforest Partnership en Perú , destacó que un ejemplo de ello es el Plan de Acción Regional para la conservación del mono choro de cola amarilla y el mono nocturno andino en la región Amazonas , desarrollado de manera conjunta con el Gobierno Regional, el Ministerio del Ambiente, el Serfor y el Sernanp. Consideró que, a nivel de políticas públicas, Perú está trabajando de manera articulada para poder lograr que tengamos marcos normativos que permitan plantear estrategias ya aterrizadas e implementación de estrategias de campo que contribuyan a la conservación de especies como el mono choro de cola amarilla . «Por un lado tenemos los compromisos asumidos por el Perú con la Convención de Diversidad Biológica de Aichi , entre las cuales destaca tener con un número de planes de conservación aprobados», afirmó en entrevista con la Agencia de Noticias Andina . Agregó que, en el marco de esos compromisos, en 2019 se aprobó el Plan Nacional para la Conservación de Primates Amenazados en Perú , un plan que busca afianzar la conservación de 15 especies de primates en un plazo de 10 años. «Sin embargo, hacer una estrategia nacional requiere que sea aterrizada e implementada a nivel de las regiones, que tienen esa función entre sus competencias de gobierno y, de esa manera, hacer efectivos esos compromisos», dijo. Elaboración participativa del plan regional «Trabajamos en Yunkawasi, junto con el Gobierno Regional de Amazonas, el Serfor, el Ministerio del Ambiente y el Sernanp, para la elaboración del primer Plan de Acción Regional de Conservación del mono choro de cola amarilla y el mono nocturno andino , que fue aprobado mediante una Ordenanza Regional el 15 de marzo de 2020, el mismo día en que comenzó el enclaustramiento social en todo el país debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19 en Perú», refirió. Resaltó que lo más importante de este instrumento de acción regional de conservación es que su elaboración fue participativa con la presencia de las comunidades nativas y campesinas representadas por sus organizaciones y federaciones, la comunidad universidades, ONG, municipalidades provinciales y locales. «De esta manera muy realista se pudo recopilar información sobre cómo cada institución, desde su voluntad, podían contribuir a la conservación de esta especie y además identificar cuáles eran las amenazas locales reales. De esta manera se crea este plan, cuyas acciones han sido retomadas», anotó. Cornejo sostuvo que el Gobierno Regional de Amazonas, luego que se aprobó la ordenanza regional, está trabajando actualmente un proyecto de inversión pública, que permite ejecutar recursos financieros del propio Estado que se ban a utilizar justamente en la conservación de especies. «El Plan de Acción Regional de Amazonas prevé un presupuesto de aproximadamente 8 millones de soles y que permitirá cumplir con los compromisos que se asumieron para concretar su ejecución. Con este instrumento es que podemos hacer que exista en el mundo real iniciativas de conservación que sean sostenibles. Creo muchísimo en el rol del Estado y lo importantes es lograr involucrar al Estado para hacer que nuestras estrategias sean sostenibles en el tiempo y no se pierdan», indicó. Reserva de Biosfera Codillera del Colán Cornejo agregó que Yunkawasi impulsa también en la región Amazonas la propuesta de una nueva reserva de biósfera en el Perú, ubicada en la Cordillera de Colán . Esta iniciativa, que constituye también una propuesta de modelo económico, bienestar social y conservación, cuenta con el apoyo de las autoridades regionales de Amazonas y otras organizaciones conservacionistas. «Las reservas de biosfera es un reconocimiento que otorga la Unesco a espacios en los cuales confluyen tres aspectos: desarrollo económico sostenible, bienestar social y conservación de servicios ecosistémicos. Las reservas de biosfera deberían ser nuestra forma de vida natural para que el planeta no se acabe y que la vida continúe con cierto equilibrio. Creo que todos deberíamos asumir ese modelo de desarrollo», apostilló. Explicó que la futura reserva de biósfera comprendería el ámbito de la Cordillera de Colán y sus zonas aledañas, comprendiendo parcialmente las provincias de Bagua, Utcubamba y Bongará . De aprobarse sería la segunda en la región Amazonas, habitan comunidades campesinas y nativas en base a una gestión integral, participativa e inclusiva y podrán seguir conservando y promoviendo su diversidad sociocultural. Agregó que la reserva biósfera es un nuevo horizonte para dichas comunidades nativas ubicadas en ese territorio, porque podrán llevar sus productos cumpliendo con estándares que ahora exigen mercados como el europeo. «Estamos trabajando con las comunidades nativas para que cambien los modelos de desarrollo económico que tienen ahora. Por ejemplo, la producción de café a campo abierto para que se transforme en agroforestería donde se asuman esos compromisos y que sean visibilizados a través de marcas y sellos que no solo indiquen que son orgánicos sino, más importante aún, que provengan de bosques no deforestados y que no provoquen el incremento de la frontera agrícola en perjuicio de los bosques», puntualizó. Recordó que el Estado peruano, a través del Ministerio del Ambiente, otorga el sello «Aliados por la conservación» a los productos cuyos productores tienen acuerdos de conservación. Es decir, que los productores han asumido el compromiso explícito de no ampliar la frontera agrícola, contribuir al patrullaje de las áreas naturales protegidas, entre otras acciones de conservación. «De esta manera, podríamos posicionar productos en los mercados que ayudan a la conservación y al desarrollo económico de las comunidades locales», subrayó. Mono choro de cola amarilla resiliente El Plan de Acción Regional de Amazonas busca salvaguardar al mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda) . Sobre las características de esta especie, Cornejo refiere que es oriundo del Perú y su nombre responde a que el pelaje en la punta de su cola prensil y su vello púbico son de color amarillo, mientras que el resto de su cuerpo es de color caoba rojizo intenso. Además, en vista que vive en los bosques montanos de los Andes, donde hace frío, esta especie desarrolló mayor pelaje que otras especies de mono choro que viven en los bosques de la selva baja, el cual cubre no solo todo su cuerpo, sino que también su rostro. Destacó que el mono choro de cola amarilla adulto es más grande que los monos choros que viven en la selva baja y llega a pesar alrededor de ocho kilos. A diferencia de sus congéneres de la selva baja que están en ambientes mejor protegidos como el Parque Nacional del Manu o el Parque Nacional Alto Purús y donde se dispone también de más frutos maduros, el mono choro de cola amarilla no dispone de esos alimentos para atender su demanda energética debido a la progresiva destrucción y degradación de su hábitat, el bosque montano. Sin embargo, Cornejo afirmó que, evolutivamente, el mono choro de cola amarilla ha desarrollado la estrategia de ser flexible en su dieta para adaptarse a vivir en los bosques montanos del norte y centro del Perú. Por eso, además de consumir los cada vez más escasos frutos maduros, incluye en su dieta hojas e invertebrados, lo cual ha permitido que esta especie sea resiliente y no se haya extinguido hasta ahora. El mono choro de cola amarilla está actualmente en condición de peligro crítico y aunque no se ha realizado un censo sobre su población, se estima que existen alrededor de 1,000 individuos entre machos y hembras, distribuidos en las regiones Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco y Junín. Mono machín de Tumbes Otro primate que también corre peligro de extinción es el mono machín de Tumbes. En agosto último, Fanny Cornejo fue una de las expertas mundiales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Sociedad Internacional de Primatología (IPS) que emitió una alerta donde incluía al mono machín de Tumbes («Cebus aequatorialis») en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo. Actualmente, el 99 % de su hábitat se ha perdido a nivel global y en nuestro país, este primate solo habita en el bosque tropical del Pacífico, ubicado íntegramente en el departamento de Tumbes. «Además de la caza y el tráfico de fauna silvestre, la principal amenaza para el mono machín de Tumbes es la fragmentación de los bosques generada por la pérdida de su hábitat, principalmente en la zona de su distribución ubicada en Ecuador. Por ello, se encuentra categorizado en peligro crítico de extinción por la UICN», expresó Fanny Cornejo, coautora de la publicación que describe el estado de esta especie. Premio Indianápolis Fanny Cornejo es finalista del certamen Conservacionista Emergente 2022 que otorga el Premio Indianápolis y que reconoce a los conservacionistas menores de 40 años que trabajan para tener un impacto significativo en salvar especies animales de la extinción. Según los organizadores del Premio Indianápolis, los 10 finalistas representan a los conservacionistas más exitosos y comprometidos del mundo. «Recibí la noticia de la nominación con sorpresa, porque tengo entendido que hubo un periodo bastante extenso de evaluación de los candidatos para seleccionar a los 10 finalistas. Me siento muy emocionada y honrada de ser parte de este selecto grupo de conservacionistas de todo el mundo que han quedado como finalistas. Considero que esta nominación, si bien es de carácter individual, es el reconocimiento a un trabajo de equipo que venimos realizando en el Perú desde Yunkawasi en favor de la conservación y el desarrollo sostenible», manifestó. La organización anunciará al ganador en abril del 2023 y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 30 de setiembre de 2023. Si bien se trata de la primera peruana en ser finalista del Premio Indianápolis , Fanny Cornejo ya sabe lo que es triunfar y ser reconocida mundialmente, dado que en 2013 recibió el Premio Sabin por su trayectoria en la conservación de primates a nivel mundial. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le otorgó, en 2014, la Condecoración Orden al Mérito de la Mujer, una distinción del Estado peruano en reconocimiento a su investigación y conservación de primates destacando su altruismo por las especies en vías de extinción. «Desde la perspectiva de mi crecimiento profesional, dichas distinciones y la actual nominación al Premio Indianápolis me estimulan a seguir trabajando por la conservación, en especial de las especies de primates ‘bandera’ como el mono choro de cola amarilla. Luego de diez años de haber recibido ambas distinciones puedo decir con satisfacción que el esfuerzo del trabajo en equipo valió la pena porque se ha logrado posicionar a esta especie en el imaginario popular. Hoy tenemos su imagen en una de las monedas de un sol y es conocida en varios espacios como una especie emblemática de nuestra fauna oriunda del Perú, pero a la vez en condición de amenaza a su supervivencia, por lo que tenemos que desplegar todos los esfuerzos para que su extinción no suceda», expresó finalmente. Perfil de la conservadora Fanny Cornejo es egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y está terminando su tesis del doctorado que cursó en la Universidad de Stony Brook de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es fundadora de la Asociación Civil Yunkawasi, que este año celebra su 15 aniversario de vida institucional, así como directora de Rainforest Partnership en Perú. 