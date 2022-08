Entornointeligente.com /

Famosos lamentam morte de Jô Soares; leia homenagens Apresentador, humorista e escritor morreu aos 84 anos, em São Paulo, onde estava internado desde julho. causa da morte não foi divulgada. Por g1 — São Paulo

05/08/2022 05h38 Atualizado 05/08/2022

1 de 2 Jô Soares, em foto de março de 2016 — Foto: Celso Tavares/G1 Jô Soares, em foto de março de 2016 — Foto: Celso Tavares/G1

Famosos lamentaram, nas redes sociais, a morte de Jô Soares . O apresentador, humorista e escritor morreu, na madrugada desta sexta-feira (5), em São Paulo, aos 84 anos .

Ele estava internado desde julho no hospital Sírio Libanês. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Veja homenagens:

Ana Maria Braga, apresentadora

«Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo.»

Bárbara Paz, atriz e diretora

«Obrigada por tudo Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam! Um homem inteligentíssimo engraçado humano! Vai fazer muitos falta! APLAUSOS E MUITAS RISADAS NO CÉU! Que lá vem história!!!»

Adriane Galisteu, apresentadora

«Meu Deus o mundo sem você… Meu amado amigo , diretor, conselheiro , vizinho que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim ! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com vc! Obrigada por tantas risadas , tantas conversas por todos os ensinamentos 💔🙏 te amo eternamente!»

Zélia Duncan, cantora

«O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!»

Lexa, cantora

«Gênio, gente boa, profissional… Jô Soares é O CARA e sempre será! Aqui ficam eternas lembranças e todas as suas magníficas obras.»

Ana Carolina, cantora

«Dia triste. Jô inesquecível Jô que acompanhei desde pequena, com o genial Viva o gordo, mais tarde tive a honra de sentar no seu concorrido sofá e me divertir com esse ser humano tão especial, inteligente e afetuoso.»

Thaeme, cantora

«Daquele tipo de notícia que dói a alma receber!»

2 de 2 Thaeme lamenta morte de Jô Soares — Foto: Reprodução/Instagram Thaeme lamenta morte de Jô Soares — Foto: Reprodução/Instagram

Thiaguinho, cantor

«Foi uma honra te conhecer, ser entrevistado, bater papo e sentir de perto toda essa genialidade e educação.»

Dennis, Dj

«Já acordamos com uma notícia dessa. Descanse em paz Jô Soares.»

