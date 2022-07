Famoso rapero estadounidense retó a sus enemigos en Instagramâ¦ minutos después fue asesinado a tiros

Entornointeligente.com /

El rapero Rollie Bands fue asesinado a tiros, momentos después de que supuestamente les comunicara a sus enemigos: «Estoy en mi casa», a través de una historia de Instagram.

Según los informes, la estrella de la música fue asesinada frente a su domicilio ubicado en Tampa, una ciudad de los Estados Unidos situada en el condado de Hillsborough, en la costa oeste de Florida. De acuerdo con HipHopDX, el difunto rapero escribió: «Muchos de estos niggas saben dónde vivo. Duermo en paz. Si un negro quiere fumar, estoy en mi casa en 5 minutos».

Tal cual, 5 minutos después, alrededor de las 3:30 de la madrugada, la difunta estrella recibió un disparo por parte de una persona que aún no ha sido identificada, según información del The New York Post.

Alrededor de las 3:30, la estrella recibió un disparo En un comunicado compartido con la publicación estadounidense, la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough dijo: «En este momento, el tiroteo no parece aleatorio, ya que los sospechosos y la víctima posiblemente se conocen entre sí».

