Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Famílias no Sertão de PE convivem com a fome: 'A falta de comida dói muito' Moradores de ocupações na periferia de Petrolina enfrentam a incerteza sobre quando e o que vão comer. Por Emerson Rocha, g1 Petrolina

25/07/2022 04h00 Atualizado 25/07/2022

1 de 3 Vila Santa Helena, em Petrolina — Foto: Adriano Alves Vila Santa Helena, em Petrolina — Foto: Adriano Alves

Alane Maria da Silva, o marido, irmão e os dois filhos moram em uma ocupação conhecida como Vila Santa Helena, na periferia de Petrolina , Sertão de Pernambuco. A casa de tábua tem um quarto, cozinha e um banheiro, que fica do lado de fora. Além da falta de infraestrutura do local, diariamente a família vive a incerteza de saber como irá se alimentar.

Mulheres negras estão 'à deriva', diz diretora de ONG; 6 a cada 10 lares chefiados por pretos ou pardos enfrentam insegurança alimentar Desempregada dorme em um único colchão com os nove filhos e come arroz e feijão todos os dias: 'Não sobra muita coisa para comer' Professora desempregada enfrenta insegurança alimentar em Aracaju: 'Prefiro dar o que tiver para o meu neto'

«A gente aqui está passando um sufoco danado, só Deus na causa mesmo», diz Alane. Na sexta-feira, 22 de julho, a família contou com a cesta básica entregue durante uma ação social na comunidade. De manhã, as duas crianças e os três adultos tomaram café preto e comeram cuscuz.

2 de 3 Conseguido através de doação, o cuscuz serviu para alimentar a família no café da manhã — Foto: Arquivo pessoal Conseguido através de doação, o cuscuz serviu para alimentar a família no café da manhã — Foto: Arquivo pessoal

De tarde «almoçamos um arroz e macarrão», diz Alane, que completa: «nem ovo tem» . A refeição da noite, segundo a dona de casa, é uma incógnita. «Às vezes tem, às vezes não».

Na família de Alane, os três adultos estão desempregados. Ela recebe o Auxílio Brasil. As refeições, segundo a dona de casa, não são feitas no fogão. «Eu cozinho de lenha, porque o gás está caro e não tenho condições de comprar».

3 de 3 Na casa de Alane, o almoço foi arroz e macarrão — Foto: Arquivo pessoal Na casa de Alane, o almoço foi arroz e macarrão — Foto: Arquivo pessoal

Na Vila Santa Fé moram cerca de 50 famílias, com situações bem parecidas. Em uma das casas da comunidade, moram Adriana Alvarenga, o marido e quatro filhos. Movidos por uma oferta de emprego, com direito a casa, a família saiu de São Paulo em direção a Petrolina.

Chegando na nova cidade, descobriram que a promessa era falsa. Hoje, os seis moram em uma casa de madeira, com quarto e banheiro. O aluguel, de R$ 150, é pago com o dinheiro do auxílio que Adriana recebe. Assim como na casa da vizinha Alane, comer não tem sido tarefa fácil.

«Nem morar em barraco é problema, mas a falta de comida dói muito», diz Adriana.

Ciclista arrecada alimentos para distribuir a famílias carentes de Petrolina e Juazeiro

Por volta das 14h do dia 27 de julho, a família ainda não tinha almoçado. «Meu esposo foi tentar conseguir arroz». Além do arroz, o marido de Adriana, que trabalha como pintor e pedreiro, também está em busca de emprego.

Caso consiga o arroz, a refeição, da mesma forma como na casa de Alane, será sem qualquer tipo de mistura. «Meus filhos não ligam para mistura, mas arroz e feijão comem muito bem», diz Adriana.

A vida da família Alvarenga não tem sido fácil. Uma das crianças, de 11 anos, foi diagnosticada com problema psiquiátrico. «Agora não posso trabalhar», conta a mãe, que fica em casa cuidando dela e das outras três crianças.

Mesmo sem ter qualquer parente em Petrolina, uma volta para São Paulo é descartada pela família. Na cidade pernambucana, Adriana diz que conseguiu encontrar o atendimento necessário para a filha.

«Lá nunca encaminharam ela para o psiquiatra. Aqui ela é assistida pelo Caps [Centro de Atenção Psicossocial], Creas [Centro de Referência Especializado de Assistência Social] e pelo Cras [Centro de Referência da Assistência Social]. Só a parte de alimentos que está muito difícil».

A família agora tenta conseguir um benefício para a menina, através do INSS.

Fome no Brasil

O que é insegurança alimentar

De acordo com relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado no último dia 6 de julho, cerca de 60 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de insegurança alimentar . Durante a pandemia, o número de pessoas sem ter o que comer no país quase dobrou durante os dois anos de pandemia.

Os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

Vídeos: mais assistidos do Sertão de PE

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com