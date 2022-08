Entornointeligente.com /

Família reconhece que corpo encontrado na represa Billings é de ambientalista desaparecido Adolfo Souza Duarte, conhecido como Ferrugem, sumiu ao cair nas águas na segunda-feira (1º). Bombeiros encontraram e resgataram corpo no início da manhã deste sábado com ajuda de pescadores. Por Giba Bergamin, TV Globo

06/08/2022 10h22 Atualizado 06/08/2022

1 de 1 Bombeiros encontram corpo na represa Billings, zona sul da capital — Foto: Giba Bergamin/TV Globo Bombeiros encontram corpo na represa Billings, zona sul da capital — Foto: Giba Bergamin/TV Globo

O Corpo de Bombeiros de São Paulo divulgou ter encontrado um corpo na represa Billings, Zona Sul da capital paulista, no início da manhã deste sábado (6). Familiares reconheceram que se trata de Adolfo Souza Duarte, mais conhecido como Ferrugem, ambientalista que desapareceu após cair na água, na segunda-feira (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima de afogamento foi retirada da água próxima da primeira balsa e encaminhado para a Polícia Científica, ligada à Polícia Civil, responsável por fazer o reconhecimento de forma oficial.

Formado em história, Ferrugem trabalha fazendo passeios com jovens pela represa e coordena uma ONG de defesa do meio ambiente, a Meninos da Billings. O desaparecimento ocorreu por volta de 19h30.

Boletim de ocorrência, registrado no 101º distrito policial (Jardim Imbuias), diz que os parentes reconheceram que o corpo de um homem de 41 anos, encontrado na represa, é de Adolfo. A Polícia Civil solicitou exames para o Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte suspeita.

Localizado o corpo do ambientalista desaparecido na represa Billings, em SP

Ao longo da semana, pescadores da região, familiares do ambientalista e bombeiros integravam o grupo de buscas pelo coordenador da ONG. O corpo foi achado a cerca de quatro metros da margem da represa.

Os pescadores que participaram das buscas afirmaram que as características da vítima batem com as de Adolfo. «O que ele fez para o Cantinho do Céu, vai ficar um vazio muito grande», disse o pescador Jair de Oliveira.

Desaparecimento

A esposa de Ferrugem, Uiara Duarte, contou à TV Globo que o último contato do marido foi às 19h41 por mensagem de WhatsApp. Após isso, ele não respondeu mais a mensagens enviadas por ela.

A Polícia Civil investiga o caso, inicialmente tratado como desaparecimento. Na quarta-feira, a delegada responsável pelo caso disse que investiga um possível homicídio culposo, em que não há intenção de matar.

Em entrevista à TV Globo, a delegada responsável pelo caso, Jakelline Barros, disse que os jovens relataram em depoimento que os passageiros da parte de trás do barco caíram na represa quando houve um tranco.

«Os que estavam atrás acabaram por cair na água da represa. Ela [a jovem que caiu na água] diz que ele [Ferrugem] a ajudou a levantar, deu indicações de que deveria continuar a bater as pernas, mas ela afirma que, quando se apoiou na boia e olhou de lado, já não mais o viu», contou a delegada.

Em depoimento à polícia, o grupo que o contratou afirmou que Ferrugem e uma das jovens caíram na represa após um tranco no barco, e que os outros três passageiros jogaram um colete salva-vidas. A jovem foi resgatada, mas o ativista desapareceu na água.

Os rapazes conduziram o barco de volta até as margens da represa. No local, ao contarem a história a alguns moradores da região, o grupo foi agredido, de acordo com o boletim de ocorrência.

