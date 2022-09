Família diz que homem morto em operação na Maré era inocente e trabalhava como barraqueiro

Entornointeligente.com /

27/09/2022 11h37 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 José Henrique da Silva, o Zé Careca, morto em operação na Maré nesta segunda (26) — Foto: Arquivo pessoal José Henrique da Silva, o Zé Careca, morto em operação na Maré nesta segunda (26) — Foto: Arquivo pessoal

Familiares de José Henrique da Silva, o Zé Careca, de 53 anos, morto na operação conjunta do Bope e do Core no Complexo da Maré, na Zona Norte, afirmam que ele era inocente e foi baleado enquanto trabalhava como barraqueiro.

Ele montou a barraca no início do evento, trabalhou e foi para casa descansar enquanto a mulher e a filha tomavam conta das vendas. Ao ouvir os tiros, Zé voltou para ajudar a desmontar a barraca e levar as meninas para casa. Ele foi atingido pelos tiros quando chegava de moto no local de uma festa que acontecia na comunidade. José faleceu antes mesmo de ser socorrido.

«Os policiais viram ele na moto e acharam que bandido. Atiraram nele depois eles perguntaram, como sempre fazem. Primeiro atira e depois pergunta. A gente tem um sistema terrorista, aqui no Brasil os terroristas vestem farda», afirmou um familiar que prefere não ser identificado.

A família já tinha passado por uma perda parecida, há 17 anos. Um dos filhos de Zé Careca foi morto a tiros enquanto soltava pipa dentro da comunidade . Na época, ele era apenas um estudante de 16 anos. «Os policiais pediram para ele deitar no chão e atiraram nele», conta o familiar.

Segundo uma vizinha da família, Zé Careca era testemunha da morte de Marcus Vinicius Silva, adolescente morto a caminho da escola na Maré, em 2018. Ele ia depor na Delegacia de Homicídios no próximo dia 3 de outubro.

«Eles dizem que a operação foi bem sucedida, bem sucedida para quem?» questiona Bruna, mãe do menino Marcus .

Ela foi a primeira pessoa a encontrar o corpo de barraqueiro durante a operação da polícia nesta segunda.

«Ele foi morto quase na porta da minha casa, eu que encontrei a moto dele. Ele tinha sido a primeira pessoa a falar da morte do meu filho, foi ele quem socorreu o Marcus», afirma Bruna.

Zé Careca era bombeiro civil aposentado e trabalhava em festas da comunidade vendendo bebidas como água, refrigerante, cerveja e whisky. Em alguns, ele também vendia espetinhos de carne e frango.

«Mais um para a estatística, porque não é o primeiro inocente dentro da Maré a morrer e eles colocarem como bandido», disse o familiar.

Segundo a família, Zé Careca era conhecido por sempre ajudar as pessoas e os animais. «Depois que ele se aposentou montou a barraca. Sempre trabalhou pra ajudar em casa, ajudar os bichinhos. Ele era apaixonado por bicho. Sempre falou que gostava mais de bicho, mas nunca destratou ninguém.

A operação começou por volta das 5h da manhã da segunda-feira (26), e durou cerca de 12 horas. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que todas as circunstâncias das ações estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

«Os policiais militares envolvidos na operação já foram ouvidos e a Corporação também instaurou um procedimento apuratório para averiguar a conduta dos policiais», disse a corporação.

*estagiária sob supervisão de Janaína Carvalho

