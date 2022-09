Familiares reconocen que el cuerpo hallado hoy es de Peño

Entornointeligente.com /

Virgilio Montiel y Juan Báez, dos modestos habitantes de la compañía Mbatovi, ubicada a un costado de la ruta que une Paraguarí con Piribebuy, relataron el jueves los detalles del conflicto que tienen desde hace más de una década con la exviceministra cartista de Tributación Marta González Ayala y Jacinto Santa María, esposo y abogado de la exautoridad.

Juan Báez fue quien acudió al diario ABC Color en 2021 para denunciar que estaba a punto de perder su casa en una disputa iniciada por la exfuncionaria Marta González A.

Las publicaciones sobre la denuncia de Báez generaron que tanto la exviceministra como Santa María presentaran dos nuevas querellas contra nuestros compañeros, procesos que fueron unificados en uno, atendido por el juez Juan Carlos Zárate.

«Contaron lo que dije», dice Báez Báez declaró el jueves último ante el magistrado. El humilde poblador de Mbatovi comenzó diciendo que «para mí no hay difamación porque contaron la verdad de lo que yo les conté».

«Yo soy nacido y criado en ese lugar, igual que mi esposa», afirmó.

Lea más: «Marta González nos amedrentaba», sostuvo vecino de exviceministra

«Nosotros somos pobres que enfrentamos a personas poderosas y con dinero. Estaba desesperado porque nadie me escuchaba», continuó Báez.

«Ante la desesperación fue que busqué la forma de contactar con alguien de la prensa para poder contar lo que nos estaba pasando», agregó.

Báez recordó que su suegro, Vicente Montiel, era el dueño original de una gran propiedad en la zona de Mbatovi hasta que empezó a vender las tierras.

Parte de las fincas fueron vendidas a la firma Ruta 63 SA, que posteriormente la volvió a vender a González Ayala y Santa María.

Aunque Montiel vendió las que eran sus tierras, su familia encontró un remanente fiscal ubicado cerca de la propiedad original. Fue allí donde se instaló aquel junto a su familia.

Virgilio Montiel, hijo de don Vicente y cuñado de Juan, fue denunciado varias veces por González Ayala y Santa María, hasta el punto que decidió abandonar el inmueble donde creció.

«Yo busqué desesperado alguien que me escuche y gracias a Dios me escucharon. Si no publicaban, me iban a sacar mi casa», señaló Báez.

Cuando Jacinto Santa María hizo uso de palabra para hacer preguntas, Báez le dijo: «Ustedes no necesitaban notificaciones. Yo qué voy a entender de procesos judiciales si soy pobre y no tengo recursos. Nosotros nos enterábamos de las cosas cuando nos hacían».

El juicio proseguirá el lunes a las 09:00 con la presentación de documentales y alegatos finales.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com