Familiares, realeza e líderes mundiais no adeus a Isabel II. E nem os corgis faltaram

Entornointeligente.com /

Todas as manhãs da sua vida como soberana, qualquer que fosse a residência onde estivesse, Isabel II foi acordada por um gaiteiro real a tocar durante 15 minutos debaixo da sua janela. Música que ontem também a acompanhou na sua última morada, ao soar quando a sua urna foi descida até ao Royal Vault, a câmara funerária no castelo de Windsor, onde será sepultada ao lado do marido, Filipe, falecido no ano passado.

Relacionados reino unido. Coroa Imperial, Orbe e Cetro já foram retirados do topo do caixão da rainha

morte da rainha isabel ii. «Quero fazer parte da história». Britânicos madrugaram para se despedir de Isabel II

morte de isabel ii. Reino Unido e o mundo despedem-se de Isabel II no Castelo de Windsor

A despedida do Reino Unido e do mundo à única rainha que a larga maioria dos britânicos conheceu na sua vida – ou não tivesse Isabel II reinado durante mais de sete décadas, desde que sucedeu ao pai em 1952, aos 25 anos, até à sua morte, no passado dia 8, aos 96 anos – começou logo de manhã. A urna, com a coroa imperial em cima, saiu de Westminster, onde o corpo da monarca esteve quatro dias em câmara ardente com milhares de britânicos a esperar muitas horas para prestar a última homenagem, em direção a Abadia de Westminster. Ao som das gaitas de foles e dos tambores, a carruagem seguiu – a mesma usada no funeral da Rainha Vitória e no de todos os monarcas britânicos desde 1901.

Todos os primeiros-ministros britânicos vivos estiveram na cerimónia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O funeral de Estado contou com a presença da família real ao completo – o rei Carlos III, os irmãos, Ana, André e Eduardo, os respetivos filhos e noras, incluindo os príncipes de Gales, William e Kate, com os dois filhos mais velhos, George (agora, aos 9 anos, segundo na linha de sucessão, só atrás do pai) e Charlotte, de 7 anos – mas também de todos os primeiros-ministros britânicos vivos, de John Major a Liz Truss, bem como de líderes mundiais, incluindo os presidentes dos EUA, Joe Biden, e de França, Emmanuel Macron, que compareceram acompanhados das respetivas mulheres, de dirigentes de países da Commonwealth como o canadiano Justin Trudeau ou a neozelandesa Jacinda Ardern, e dos representantes das principais casas reais europeias, da espanhola à sueca, além do imperador Naruhito do Japão.

O norte-americano Joe Biden (com a mulher, Jill) foi um dos líderes mundiais presentes.

«As pessoas que amam servir são raras em qualquer âmbito da vida. Líderes que amam servir são ainda mais raros. Mas em todos os casos, aqueles que servem serão amados e recordados, enquanto aqueles que se apegam ao poder e aos privilégios são esquecidos», afirmou Justin Welby, o arcebispo da Cantuária, no seu sermão.

No final do serviço religioso na Abadia de Westminster e após dois minutos de silêncio e de se ouvir o hino, agora God Save the King , o caixão da monarca percorreu em procissão as ruas de Londres, onde milhares de pessoas se juntaram, seguido a pé pelo rei Carlos III e pelos outros principais membros da família real. À chegada ao arco de Wellington, perto de Hyde Park, o caixão foi transferido para um carro funerário e daí partiu na última viagem, para Windsor, a cerca de 35 km de Londres.

Ali, como planeado, os restos mortais de Isabel II percorreram em procissão os cerca de cinco quilómetros da Long Walk, a avenida arborizada que leva ao Castelo, a residência real onde a Rainha passava mais tempo. Aí a esperavam Sandy e Muick, os seus dois últimos corgis – a raça de cães que amava tanto que teve mais de três dezenas ao longo da vida.

Multidões juntaram-se para um último adeus à sua rainha.

Em Windsor, o caixão foi levado para a Capela de St. George. Nesta igreja do século XV, conhecida por ter sido cenário dos últimos casamentos reais, realizou-se nova cerimónia religiosa com 800 convidados, incluindo funcionários que trabalhavam para a rainha.

Depois de uma última cerimónia privada, reservada aos familiares mais próximos, a rainha será sepultada no «Memorial George VI», um anexo onde foram enterrados os pais e depositadas as cinzas da sua irmã Margarida. O caixão do marido, o príncipe Filipe, foi enterrado ao lado dela, depois de ser transferido da cripta real, onde estava desde a sua morte, em abril de 2021.

George, aos 9 anos o segundo na linha de sucessão, e a irmã Charlotte, de 7, assistiram ao funeral da bisavó.

Símbolo de uma era de grande mudança, Isabel II podia ter poderes bastante limitados mas foi uma figura incontornável do século XX, tendo subido ao trono num Reino Unido a recuperar da II Guerra Mundial, e morrido já nesta segunda década do século XXI, pós-Brexit e pós-covid.

Depois de a família real cumprir mais sete dias de luto, o Reino Unido entra numa nova era com Carlos III, de 73 anos, a enfrentar vários desafios. A começar pelo de manter o reino unido, de facto, assegurando a continuação da Commonwealth – a organização que junta mais de meia centena de países, de 15 dos quais é chefe do Estado – até garantir a união da família real.

Com agências

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com