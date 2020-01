Familiares de presos políticos en Ramo Verde denuncian acoso a sus hijos durante visita del #31Dic

Entornointeligente.com /

(01 de Enero del 2019. El Venezolano).- Familiares de presos políticos recluidos en la cárcel de Ramo Verde denunciaron este martes 31 de diciembre que fueron acosados psicológicamente junto a sus hijos durante la visita de fin de año.

A través de u reportaje de La Patilla , se conoció la historia de una de las esposas de los detenidos, quien prefirió no ser identificada, y sostuvo que “hubo una requisa invasiva y degradante tanto a hombres, mujeres y niños por parte de la funcionaria del Dgcim, la primer teniente Clemente. Se dedicó a torturar psicológicamente a los pequeños, quienes terminaron el año con miedo de regresar a Ramo Verde”.

La madre de un preso político que ya cumple más de un año recluido aseguró que los menores fueron desnudados y tocados por la funcionaria. “Les mandó a quitarse los zapatos y las medias. Luego les tocó los bolsillos y les levantó la franela, como si fuera una requisa a un adulto” , agregó.

Otros familiares indicaron que con esta actitud se demuestra una vez más que es el cuerpo de Dirección de Contrainteligencia Militar el que comanda en la cárcel militar ubicada en Los Teques, dejando sin efecto la autoridad con la que debería contar el director general de la institución, Coronel Carlos Hernández.

“El director Hernández permaneció afuera y no hizo acto de presencia en el interior del recinto en ningún momento. A mi me quitaron la ropa, me hicieron agachar de frente y de espalda” , manifestó la señora Luisa * , una de las visitantes.

Insisten en hacer pública la información de lo ocurrido aunque temen que las autoridades de Ramo Verde tomen represalias en contra de los recluidos y los familiares en las próximas visitas.

