Familiares de abuelo amputado y asegurados se manifiestan en IPS

Yanina Vallejos, nieta de don Ramón Samudio , de 78 años, manifestó que necesitan que las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) salgan a dar los nombres de los médicos que realizaron la primera cirugía a su abuelo y que el presidente de la previsional, Vicente Bataglia, le comunicó que las identidades «ya fueron filtradas» a un medio de comunicación.

«La información (de quiénes son los médicos que operaron a Ramón Samudio) no salió de la boca de él (Vicente Bataglia). Tampoco me voy a basar en rumores o supuestos documentos que fueron mostrados, porque yo necesito que él lo diga, para que yo lo pueda asumir y transmitir. Es dolorosísimo, hoy pregunté y me dijo que los nombres ya se filtraron (a un medio de comunicación). Necesito que él salga y diga los nombres», expresó la familiar a NPY.

Aseguró que no quieren que el caso quede en el anonimato y aclaró que Vicente Bataglia le aseguró que las personas que intervinieron en el caso fueron apartadas del cargo.

— NPY Oficial (@npyoficial) July 13, 2022 Además, los familiares de don Ramón Samudio piden que el presidente del IPS se aparte «porque le queda muy grande el cargo». La nieta manifestó que Bataglia le reconoció que hay problemas en la estructura del IPS, así como en el actuar médico. Por último, informó que su abuelo está estable.

El abuelo don Ramón Samudio acudió el viernes pasado al Hospital Central del IPS por un dolor en el pie y, luego de los estudios, le diagnosticaron un coágulo de sangre en la vena profunda en la pierna derecha y le recomendaron la amputación del miembro. Dicha operación se efectuó el sábado pasado.

Al hombre le amputaron primeramente la pierna izquierda y luego la derecha. Una vez que los familiares se dieron cuenta de la situación, y sin recibir ninguna información al respecto, denunciaron la negligencia, pero las autoridades del IPS salieron a desmentir de que se trate de una mala praxis .

En tanto, este miércoles el septuagenario tuvo que ser sometido a una tercera cirugía para cortarle al menos 10 centímetros del hueso de lo que quedaba de la pierna izquierda, a causa de una infección.

Para los representantes de la previsional, el caso se trató de un «error en la comunicación», porque no se le explicó en forma los procedimientos a los familiares.

