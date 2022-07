Familia de Kate del Castillo reacciona al video donde aparece borracha

Entornointeligente.com /

Erick del Castillo y Verónica del Castillo, familiares de kates del Castillo dieron su opinión acerca del video que se hizo viral en el que se le ve a Kate en estado de ebriedad. Kate del Castillo ha estado en boca de todos, esto se debe a que en los últimos días se ha vuelto viral un video en donde se ve a la actriz en un aparente estado de ebriedad, mientras disfrutaba en un concierto de la banda «Bronco» con sus amigas Jessica Maldonado y Carmen Cervantes.

Gracias a este video, su padre Erick del Castillo y su hermana Verónica del Castillo, reaccionaron y dieron su opinión acerca del video que sigue corriendo a través del internet, incluso se especula, que Kate habría vomitado en el concierto debido al alcohol.

También te puede interesar: Difunden video de Kate del Castillo borracha en pleno concierto La hermana de Kate, Verónica, aseguró que no había vistó el video, no obstante, se mostró bastante sorprendida al enterarse de lo ocurrido, pues según lo que ella comentó, no tenía idea de lo que había pasado, ella solo sabía que su hermana había ido al concierto.

«Yo nada más vi una foto donde estaba con ‘Bronco’, pero no vi ningún video de ella. Nada más me entero por ustedes. No es cierto que vomitó, es broma ¿verdad?» , fue lo que comentó la periodista.

Por otra parte, su padre Erick fue preguntado sobre si todavía le «jalaba las orejas» a Kate por este tipo de actitudes, a lo que contestó: «No, ya no, ya se las jalé de niña».

Redacción Gossipvzla y Fuente TVNotas

