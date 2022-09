‘Falta ordenamiento territorial en David’: Cámara de Comercio de Chiriquí

Entornointeligente.com /

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí hizo un llamado ayer lunes para que se promueva una mejor planificación urbana dentro del distrito de David.

Eberto Anguizola, parte de la comisión de ambiente de la Cámara de Comercio, subrayó que hay carencias en el tema de ordenamiento territorial en David. «Nos sentimos preocupados por la situación y porque el Estado no ha estado cumpliendo con su función», acotó.

Anguizola contó que luego de las fuertes lluvias que dejaron como saldo unas 300 viviendas inundadas en David se llevó a cabo un foro en el que participaron autoridades locales, el Sistema Nacional de Protección Civil, oenegés y la Cámara de Comercio, con el fin de buscar soluciones a esta recurrente problemática.

«La génesis de lo que ocurre en Chiriquí, específicamente David, es que el Estado no hace su trabajo. Las entidades no tienen capacidad para supervisar el crecimiento del distrito y su planificación», comentó.

En palabras de Anguizola dentro del plan de ordenamiento territorial se deben identificar los lugares inundables de manera que no se construyan urbanizaciones en esos lugares.

En ese contexto, recomendó al Municipio de David, que tiene que ver con este tema, que se haga una gran consulta y que se establezcan «áreas no desarrollables», ya que de lo contrario los promotores harán o seguirán construyendo proyectos en áreas de riesgo.

En el caso de David, se tiene un plan de ordenamiento territorial que data de 2016, y se estima que entre 2011 y 2019 la huella urbana creció en 967 hectáreas, lo que vendría siendo 20 veces el capitalino parque Omar.

Luego de las inundaciones, el alcalde de David, Antonio Araúz, mencionó que el distrito cuenta con un plan de ordenamiento territorial y que una comisión en la que están la Cámara de Comercio, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, universidades y otros organismos revisa el tema.

Para el exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil José Donderis, el desbordamiento de los ríos de David no ocurrió por las fuertes lluvias, si no por un crecimiento «sin planificación» con nuevas urbanizaciones y, al no existir una entidad que vea los riesgos, se generan inundaciones. «Los desastres naturales no existen, lo que existe es falta de supervisión», acotó.

Tanto la Cámara de Comercio como especialistas en esta materia consideran que este tema debe ser tomado con «seriedad», ya que en la medida en la que se adopten acciones de prevención de riesgos, así mismo se evitarían desastres como el que ocurrió a principios de mes.

