Falta de recepción final complica a las «megatorres» de Estación Central

Según la Municipalidad de Estación Central , actualmente hay 5.500 departamentos de la comuna que no tienen recepción final de obras y, por lo tanto, las inmobiliarias no pueden inscribirlos en el Conservador de Bienes Raíces, así como tampoco pueden habitarse legalmente . Esta situación afecta a 15 «megatorres», también llamadas «guetos verticales» . Según autoridades municipales, el escenario se debe a «una correcta fiscalización» por parte de la Dirección de Obras respecto de la administración anterior y asegura que antes se otorgaban autorizaciones que no correspondían.

