Falta de médicos no Algarve: «Agosto já é todos os meses»

Chega ao fim mais um dia » non stop «. «Já não tenho idade para isto», desabafa Elsa Rocha, médica de 57 anos, prestes a terminar mais uma jornada no Serviço de Urgência da Pediatria, no Hospital de Faro. O dia começara às 8h, mas passava das 21h e ainda havia crianças para observar. «Agosto já é todos os meses», assegura, lembrando que o Algarve — com um défice crónico de recursos — vai enfrentar o pico do Verão a «suar as estopinhas». Enquanto a população triplica, os médicos (porque também têm direito a férias) ficam reduzidos ao número mínimo.

LINK ORIGINAL: Publico

