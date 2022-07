Falta de fisiatras en los Altos obliga a pacientes a tratarse en otros estados

Entornointeligente.com /

La falta de personal fisiatra en los principales Centros de Diagnóstico Integral CDI y Salas de Rehabilitación de Los Teques, sigue siendo una calamidad para los pacientes, quienes deben madrugar para recibir uno de los 15 números.

Ante esta situación muchos luego de intentar repetidas veces optan por un cupo sin tener éxito, se ven obligados a desplazarse a otros municipios y estados en busca del servicio.

Mirian Santos, afectada, dijo al Diario Avance, que luego de varios intentos en el CDI Padre Cabrera y en la SRI Simón Bolívar, decidió intentar en Caricuao, donde actualmente está recibiendo terapias de lunes a viernes.

«Con mi condición se supone que no debo caminar más de lo debido, ya que se me inflaman y me duelen las rodillas, pero ya estaba cansada de llegar a las tres y cuatro de la madruga y no obtener un número, pese a que tenía la orden firmada por el traumatólogo del Hospital Victorino».

Dayana Español, directora del ASIC del Terminal señaló que, si bien ya cuentan con un fisiatra permanente que está atendiendo a casi 80 pacientes de forma semanal, aún se requiere talento humano en los demás CDI del municipio para cubrir la creciente demanda de pacientes. EF/rp

