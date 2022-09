«Falta de experiencia»: Los dardos que apuntan a la delegada por problemas de seguridad en concierto de Daddy Yankee

Entornointeligente.com /

El primero de los tres conciertos de Daddy Yankee en el Estadio Nacional concluyó con una serie de incidentes. Según reportaron desde Carabineros y la propia delegación presidencial de la Región Metropolitana, hubo riñas, ataques al personal de seguridad e incluso un grupo de personas se coordinó para realizar un reventón e ingresar al recinto pese a no tener entrada.

Lo anterior generó una serie de críticas para las autoridades de Gobierno encargadas de la seguridad. Y si bien la misma delegada Constanza Martínez responsabilizó a la productora por no cumplir con las exigencias, algunos parlamentarios, el gobernador y figuras políticas apuntaron a que hubo «falta de experiencia» por parte de la autoridad regional de Gobierno.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego planteó esta mañana que a la delegación presidencial le faltó diagnóstico, pues aseguró que el concierto de Daddy Yankee tuvo que haber sido previsto como un evento de mayor riesgo, el cual necesitaba de medidas de seguridad reforzadas, tales como ocurre con un súper clásico.

«La naturaleza del espectáculo convoca a personas muy distintas y cuando son aglomeraciones muy grandes, los niveles de seguridad, no sólo los que se les exigen a la productora sino que también los que tiene que disponer el Estado. Cuando uno es autoridad lo primero que debe importar es la seguridad de las personas , si alguien muere me importa un bledo qué pasó con el sistema de devolución de las platas de la entrada. No quiero sonar exagerado, pero perfectamente pudo morir alguien ayer, entiendo que hay dos heridos», sostuvo el gobernador.

En conversación con T13 Radio, Orrego fue consultado por si a la delegada Constanza Martínez le faltó experiencia, ante lo cual insistió en la errónea catalogación que tuvo el concierto. «Un espectáculo como este lo hubiese asociado, de acuerdo a mí experiencia, más a un súper clásico que a un recital tradicional».

«Quizás se hizo y no funcionó, lo desconozco, pero es evidente y más que juzgar a la autoridad porque es compleja la decisión que hay que tomar, y claramente lo de ayer salió mal, y eso no tiene que ver con la mala intención de alguien que lo evalué. Salió mal y pudo salir peor y eso es inaceptable. La primera vez te pudo pillar desprevenido, pero la segunda es sobre seguro» , anticipó el gobernador, en relación a que este miércoles será la segunda presentación del cantante puertorriqueño.

Por su parte, el senador José Manuel Ossandón (RN) criticó que a las autoridades les «faltó hacer la pega». «La experiencia dice que las autoridades tienen que hacer la pega más que hacer puntos de prensa, y eso se ha visto muchas veces, que en el fondo se hace un tema y se invita a la prensa y eso está bien, pero la pega hay que hacerla con o sin prensa y mucho antes «, reprochó.

En esa línea, el parlamentario aseveró que a la delegación le faltó anticipar la coordinación de seguridad. «En vez de hacer la pega desde el primer funcionario hasta el último funcionario, desde el primer día para tener el control y exigir que las normas se cumplan, porque cuando ya hay 40 mil personas dentro del Estadio no hay nada que hacer» , dijo en diálogo con Radio Universo.

En tanto, el diputado Cristián Araya (Rep) afirmó que «es evidente que existe una responsabilidad de la organización del evento en el caos que se observó ayer en este recital, poniendo en riesgo la integridad de los asistentes, exponiéndolos a graves incidentes y peleas, y el robo de muchos automóviles estacionados en las inmediaciones».

Sin embargo, fue enfático en señalar que «el gobierno también tiene una gran responsabilidad en lo ocurrido, con un negligente actuar de la delegación presidencial en la fiscalización del cumplimiento de protocolos y la adopción de medidas necesarias para resguarda el orden y la seguridad de los asistentes. El Gobierno no puede desconocer su responsabilidad en lo ocurrido y las garantías de seguridad no cumplidas».

Con una mirada más crítica y con alusiones a que debería renunciar, el ex candidato presidencial, José Antonio Kast publicó lo siguiente en redes sociales: «El único mérito de Constanza Martínez para ser Delegada Presidencial es ser amiga del Presidente Boric y del diputado Gonzalo Winter. La falta de capacidad y experiencia quedó en evidencia hoy. Seguro no renuncia mañana . Nadie asume su responsabilidad».

Ante las críticas, la Martínez respondió que la delegación coordinó las exigencias de seguridad con dos meses de anticipación y que las responsabilidades del incumplimiento recaen en la productora, debido a que se trató de un «evento privado». Pese a ello, autorizó la segunda fecha de presentación de Daddy Yankee, pero con una serie de requerimientos.

