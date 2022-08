Falta de educación vial en los motorizados es una de las causas de los accidentes

Entornointeligente.com /

Caracas.- El gran número de habitantes que tiene Caracas hace que el ritmo de la ciudad cada día se torne más pesado, por lo que quienes allí viven, buscan todas las alternativas posibles para poderse desplazar entre sus calles y avenidas con mayor facilidad, una de ellas es en moto, uno de los transportes más usados por los caraqueños en su día a día.

Desde los famosos servicios de moto taxis, que empezaron a tomar fuerza hace ya algunos años, hasta las motocicletas de uso personal, hacen que sean estos vehículos de dos ruedas los que se ven con mayor frecuencia atravesar de punta a punta la ciudad, en medio de las largas colas de automóviles que se están volviendo a formar en las autopistas caraqueñas.

Y es que para muchos desplazarse en moto, más que una aventura, se convierte en una necesidad, pero, esa misma necesidad es la que lleva a los motorizados a cometer a diario un sinfín de imprudencias e infracciones que pueden poner en riesgo sus vidas, la de sus pasajeros, y la de los conductores que se trasladan en sus vehículos.

Pese a que no hay estadísticas oficiales de cuántos son los accidentes que se viven a diario a causa de las infracciones que cometen los motorizados en Caracas, los «Paramédicos de las vías rápidas», han identificado, que cada fin de semana, son al menos 20 los accidentes de tránsito en los que se ve involucrado un conductor de dos ruedas.

Falta de educación

El director de esta organización, Wilbani León, señala que la causa de esta problemática, podría estar relacionada con que en Venezuela las personas aprenden a conducir «sin método, por su cuenta o sin la guía de expertos certificados».

Y es, justamente, esa falta de interés en una educación vial real, lo que hace que, no solo los motorizados, sino también los conductores de vehículos cometan de forma consiente e inconsciente, infracciones que además de poner en riesgo la vida de quienes se desplazan a su alrededor, también colapsan y complican aún más la movilidad en una ciudad que tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes, que salen todos los días a la calle a buscar el sustento de su familia.

«Las personas van aprendiendo golpe tras golpe porque no hay clases previas de aprendizaje. En los países desarrollados hay moto escuelas y leyes que obligan al ciudadano a tener que hacer cursos y especializaciones antes de comprar y ser autorizados a manejar una moto», destacó León.

En lo que va del 2022, la Brigada de Restablecimiento de Vías y Atención de Emergencia del Ministerio de Transporte Terrestre, «Ángeles de las Autopistas», ha atendido un total de 6.961 accidentes de tránsito en los que se ha visto involucrado algún motorizado.

Violación a las normas

La imprudencia al volante en Caracas abarca todos los espectros. Las autoridades argumentan que los motorizados no toman las previsiones necesarias en casi ningún aspecto, y vulneran las normas de movilidad sin escatimar.

En ocasiones se pueden ver grupos familiares, hasta de cinco personas, desplazarse en una moto, en donde los padres viajan con dos niños pequeños, y un bebé de brazos.

Para Jonathan Quantip, director de la organización no gubernamental «Ángeles de las Vías», pese a que no hay justificación alguna, normalmente quienes cometen este tipo de infracciones son personas que «tal vez viven en lugares donde el transporte público es complejo y con la moto resuelven su movilidad, pero eso no es correcto».

Además de ello, el director de los «Ángeles de las vías», también habló de otra falencia muy común y riesgosa que se da en los motorizados, y es el uso del casco, ya que, según las leyes de tránsito, los motorizados deberían usar un casco que sea certificado, ya sea semi integrales, abatibles o integrales, de tal forma que puedan estar realmente protegidos en caso tal de algún accidente.

Sin embargo, en Venezuela, el uso del casco se da más que por prevención de accidentes, por evitar una multa, lo que hace que, el Sandoval sea el casco más usado por los motorizados, y sus copilotos, lo que pone en riesgo la vida de quienes se desplazan en moto, ya que estos son muy débiles, y no pueden dar protección al momento de una coalición.

