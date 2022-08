Falta de consenso estanca diálogo político por la paz en Haití

Entornointeligente.com /

Las negociaciones emanadas del Acuerdo de Montana, para alcanzar la pacificación y las normalización de la vida política de Haití volvieron a estancarse este martes, luego de que los dos grupos fundamentales que lo animaban se levantaran de las negociaciones.

El portavoz del Sector Democrático y Popular, André Michel, a propósito de la ruptura escribió «Ánimo a los hermanos y hermanas del equipo Montana a volver a la mesa de diálogo. Ha llegado el momento de que antepongamos los intereses del país a los intereses del grupo».

De acuerdo a Michel, que integra la comisión creada por el Gobierno para avanzar en la búsqueda de un consenso nacional, el comité continuará los encuentros con otros sectores mientras los firmantes del Montana regresen al diálogo.

Mwen ankouraje Frè m ak Sém yo nan ekip MONTANA a pou tounen sou tab Dyalòg la.Moman an rive pou nou mete enterè peyi a douvan enterè gwoup Yo.Komisyon dyalòg 11 Setptanm nan ap tann zanmi nan ekip MONTANA yo pou rapouswib Dyalòg la pandan nap Kontinye pale ak lòt Sektè yo.

— Me. André Michel (@avokapepla) August 3, 2022 Por su parte, el negociador y excandidato presidencial Leslie Voltaire, lamentó que no se logre avanzar en ese sentido, aunque dijo, no pierde la esperanza de que su país transite por un camino en el que sus ciudadanos no tengan que huir de la pobreza y la inseguridad.

Voltaire afirmó, en ese sentido, «el diálogo es un desafío frente a unos que quieren robar todas las costumbres y rentas del país y otros idealistas que quieren construir una nación democrática, moderna, que crezca con la creación de riqueza y justicia social».

La fragilidad institucional de Haití, dice Voltaire, se expresa en que «Estamos en una situación en que el Poder Ejecutivo no es legal, el Legislativo solo tiene 10 senadores, de 30 que debe tener, y no hay diputados porque no se han hecho nuevas elecciones. Y la Corte Suprema está amputada de tres o cuatro de sus miembros y no puede decidir nada».

El asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio de 2021 creó un vacío de poder que fue llenado, primero brevemente por el primer ministro interino Claude Joseph y luego por el actual primer ministro Ariel Henry, a quien el expresidente había designado en ese cargo dos días antes de su muerte.

En medio de esta tensión, el llamado Grupo Núcleo, al que pertenecen representantes de la OEA, la ONU, la Unión Europea y los embajadores de Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Brasil y España, publicó en una cuenta de Twitter que Henry debería ser el primer ministro, con el compromiso de celebrar elecciones en enero de 2022, lo cual no ha hecho.

